Mainz (ots) -Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über das Aufkommen von und den Umgang mit gefälschten Impfzertifikaten, am Donnerstag, 18. November 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD MediathekDer Handel mit gefälschten Impfpapieren im Internet blüht. Das Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz ermittelt bereits in rund 100 Fällen. Kein Wunder, denn für Ungeimpfte wird der Bewegungsspielraum immer enger: Die Entwicklung geht hin zu "2G". "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Luisa Szabo zeigt, wie leicht man an gefälschte Impfzertifikate herankommt und wie lasch Kneipen kontrollieren. Und sie fragt nach bei den politisch Verantwortlichen: Was wollen sie tun, um den Missbrauch in den Griff zu bekommen?Weitere Themen der Sendung:- Impfen gegen die vierte Welle - Wie gut sind wir im Land aufgestellt?- Genesen und vergessen - Wer informiert Patienten nach der Erkrankung?- Kiffen ohne Reue? Wie sinnvoll die Cannabis-Legalisierung ist- Stadt ohne Hausarzt - In Kirn schließt eine weitere Praxis- Klima und Corona - Belastungsproben für die Ampel-Verhandlungen"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.