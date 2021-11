Straubing (ots) -



Der Rechtsstaat ist gefordert, dem Hass und jenen, die die Gesellschaft zu spalten versuchen, noch intensiver entgegenzutreten. Es wird ein langer Kampf, und er muss an vielen Fronten geführt werden. Dabei spielt Bildung eine wichtige Rolle: Wer sich sein eigenes Bild machen kann, ist immun gegen die Parolen der Hetzer. Wer in Kindergärten, Schulen und Universitäten investiert, der investiert also auch in die Demokratie.



