Evergold bohrt höchste Gehalte und hochgradige Abschnitte auf Golden Lion: 2,8 m mit 10,4 g/t Gold, 651 g/t Silber, 11% Zink, 4% Blei, innerhalb von 11,3 m mit 5,4 g/t Gold, 62 g/t Silber, 3% Zink



17.11.2021 / 18:15

Toronto, Kanada - 17. November 2021 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ("Evergold" oder das "Unternehmen") (www.evergoldcorp.ca) freut sich, die mit Abstand höchsten Gold-, Silber-, Zink- und Bleigehalte zu vermelden, die jemals bei Bohrungen auf dem GL1-Hauptziel erreicht wurden, das sich auf dem Golden Lion Projekt des Unternehmens im epithermalen Toodoggone-Bezirk im Norden von British Columbia, Kanada, befindet. Die Bohrergebnisse des Bohrabschnitts 23-24-25 (Abbildung 1), der die letzten 3 Bohrlöcher des Programms umfasst, belegen definitiv, dass die GL1-Hauptzone hochgradige Gold-, Silber- und Basismetallgehalte innerhalb einer breiteren Zone mit mäßiger Mineralisierung aufweist. Die Abschnitte beginnen knapp unter der Oberfläche und erstrecken sich bis mindestens 190 Meter neigungsabwärts nach Nordosten. Dort sind die tiefsten Abschnitte, die bisher gebohrt wurden. Die Zone bleibt für weitere Expansion offen, und dies wird für die Saison in 2022 eine Priorität sein. Das Unternehmen ist gut finanziert und verfügt über ein Betriebskapital von 3,1 Millionen Dollar.

Highlights der Bohrungen: GL1-Hauptzone

Loch GL21-025

- 40,3 m mit 2,0 g/t Au, 24 g/t Ag, 1,2% Zn, 0,5% Pb, inklusive

- 11,3 m mit 5,4 g/t Au, 62 g/t Ag, 3,2% Zn, 1,3% Pb, inklusive

- 2,8 m mit 10,4 g/t Au, 651 g/t Ag, 10,9% Zn, 3,7% Pb, inklusive

- 1,0 m mit 26,1 g/t Au, 619 g/t Ag, 10,0% Zn, 3,5% Pb, inklusive

- 0,6 m mit 31,7 g/t Au, 924 g/t Ag, 12,6% Zn, 3,7% Pb, und

- 1,0 m mit 13,4 g/t Au, 26 g/t Ag, 11,3% Zn, 8,4% Pb

Loch GL21-024

- 66,0 m mit 1,36 g/t Au, 11 g/t Ag, 0,3% Zn, 0,2% Pb, inklusive

- 3,3 m mit 11,30 g/t Au, 12 g/t Ag, 1,9% Zn, 2,3% Pb, inklusive

- 1,0 m mit 29,10 g/t Au, 19 g/t Ag, 2,7% Zn, 1,6% Pb, inklusive

- 0,5 m mit 44,70 g/t Au, 24 g/t Ag, 4,3% Zn, 2,8% Pb



Loch GL21-023

- 1,2 m mit 10,9 g/t Au, 5,5 g/t Ag, 0,2% Zn, 1,4% Pb



"Wir haben uns sehr gefreut, in diesem Jahr bei unseren Bohrungen auf Golden Lion Massivsulfide aus Basismetallen zu sehen," kommentierte Kevin Keough, Präsident und CEO. "Die Bohrkerne deuteten auf eine mögliche Verbesserung der Gehalte hin, was durch diese Ergebnisse bestätigt wurde. Die in dieser Bohrrunde auf GL1 Main erzielten Gehalte sind sicherlich die höchsten, die dort jemals für Edel- und Basismetalle erzielt wurden, und letztere haben bei den von uns beobachteten Gehalten das Potenzial, einen bedeutenden Beitrag zum Gesteinswert zu leisten. Die Ergebnisse weisen auch auf ein beträchtliches Potenzial für die Bildung hochgradiger Unzen und einen hohen Gesteinswert hin, sowohl oberflächennah als auch neigungsabwärts, was in der Vergangenheit völlig unerprobt war, sowie entlang angrenzender Bereiche der GL1 Main Zone. In 2022 werden wir unsere Bohrlochdichte erhöhen, um die Mineralisierung besser zu verstehen und die hochgradigen Zonen zu erweitern, um das GL1 Main Projekt so schnell wie möglich voranzutreiben."

Diskussion der Bohrergebnisse



Das Unternehmen hat zwei Bohrprogramme auf Golden Lion durchgeführt. Im Jahr 2020 wurden 3.017 Meter in 16 Löchern gebohrt, die sich hauptsächlich auf die GL1 Main Zone konzentrierten. Diese Arbeiten lieferten breite, flache, niedriggradige Gold-Silber-Bohrergebnisse (z.B. 88,62 Meter mit 0,71 g/t Au von 4,88 bis 93,50 Meter in Bohrloch GL20-009), die den Ergebnissen des Bergbaukonzerns Newmont im Jahr 1984 sehr ähnlich waren, der 2.475 Meter in 22 Löchern auf dem Projekt bohrte. Wichtig ist, dass die Bohrplattformen von Newmont mit nur einem einzigen Loch pro Bohrplattform weit auseinander lagen, wodurch das Tiefenpotenzial der GL1 Main Zone völlig ungetestet blieb.

Mit dem Ziel, das Potenzial für höhere Gehalte innerhalb und unterhalb der oberflächennahen Mineralisierung zu bewerten, kehrte das Unternehmen im Juli dieses Jahres auf die Liegenschaft zurück und bohrte 1.811 Meter in 9 Löchern, deren Ergebnisse in dieser Pressemeldung veröffentlicht werden. Die vom Unternehmen in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführten Untersuchungen zur induzierten Polarisation (IP) hatten Aufladbarkeits- und Widerstandsanomalien identifiziert, die während des diesjährigen Programms getestet wurden. Die Bohrergebnisse zeigen eine Assoziation der besten Mineralisierung und der höchsten Metallgehalte mit Höchstwerten des IP-Widerstands und mäßiger Aufladbarkeit. Die Verkieselung und Erzgänge im Zusammenhang mit der epithermalen Mineralisierung GL1 Main sind jetzt mit geochemischen Probenahmen und induzierten Polarisationsuntersuchungen entlang einer Gesteinslänge von etwa 1.700 Metern nachweisbar.

Während des Bohrprogramms in 2021 testeten 8 der 9 Bohrlöcher die Hauptzone GL1 über eine Gesteinslänge von 175 Metern in vertikalen Tiefen von 20 Metern (oberste hochgradige Abschnitte in Bohrloch GL21-024) bis 175 Meter unter der Oberfläche (unterste hochgradige Abschnitte in Bohrloch GL21-025). Neben den bisher höchsten Gehalten vergrößerte das Bohrprogramm die GL1 Main Zone erfolgreich bis ca. 160 Meter neigungsabwärts. Die Zone bleibt offen für weitere Expansion.

Explorationspotenzial auf GL1 Main



Die Ergebnisse der Bohrungen des Unternehmens in den Jahren 2020 und 2021 unterstreichen das starke Potenzial der GL1 Main Zone für weitere Explorationsbohrungen und für eine hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung. Neben dem offensichtlichen Potenzial in Fallrichtung sollte ein weiterer klarer Fokus darauf liegen, entlang des Trends nördlich und nordwestlich der Bohrlöcher GL21-023, 024 und 025, sowie östlich der Bohrlöcher GL21-020, 021 und 022 zu testen. Dies zeigt sich in der anomalen Bodengeochemie in dieser Richtung, die teilweise durch die abwärts gerichtete Dispersion von Schutt und Geröll maskiert wurde, die von schlecht mineralisiertem Granodiorit aufwärts des Hangs stammen, sowie durch das zunehmende Au:Ag-Verhältnis, das in der Bodengeochemie erkennbar ist. Es gibt auch einige Hinweise darauf, dass sich das System in dieser Richtung fortsetzt, aus starken Gold- und Kupferwerten in geochemischen Boden- und Gesteinsproben (einschließlich Höchstwerten von 14,95 gt/Au), die von GL1 North Ridge und unmittelbar angrenzenden Gebieten gesammelt wurden. GL1 North Ridge wurde in der vergangenen Saison mit einem einzigen Bohrloch, GL20-004, getestet, und obwohl in diesem Bohrloch wenig Ermutigung erkennbar war, verdient der Trend eindeutig weitere Arbeiten. Exploration sollte auch in Süd-Südost erfolgen, wo Erweiterungen des GL1 Main Trends in mehreren der Bohrlöcher von Newmont in 1984 durchschnitten wurden. Zusammengenommen weisen all diese Bohrergebnisse auf ein breites und langwieriges Mineralisierungssystem hin, das sowohl mit Edel- als auch mit Basismetallen gut ausgestattet ist und noch in den Anfängen der Tests und des Verständnisses steht.

Qualitätssicherung und qualifizierte Person



Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Charles J. Greig, P.Geo. und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Über Evergold



Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia und in Nevada konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. feiern, welches in 2021 von Newmont akquiriert wurde. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Projekten in British Columbia, die es vom bekannten Geologen C.J. (Charlie) Greig erhalten hat. Die beiden Vorzeigeprojekte des Unternehmens sind die 3.545 Hektar große Snoball-Liegenschaft mit Potenzial für signifikante Gold- und Silbervorkommen, im Herzen des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia nur 12 Kilometer vom Highway 37 gelegen, sowie die 5.099 Hektar große Golden Lion Liegenschaft, östlich von Snoball in ähnlichem Gestein am nördlichen Ende der Toodoggone Region gelegen. Golden Lion befindet sich nördlich der Lawyers-Liegenschaft von Benchmark Metals (WKN: A2JM2X). Barrick Gold (WKN: 870450) ist in British Columbia an Skeena Resources beteiligt, welches dort das Eskay Creek Projekt vorantreibt. Palisades Goldcorp ist als Großaktionär von Evergold auch Großaktionär des erfolgreichen kanadischen Unternehmens New Found Gold Corp. (TSX-V: NFG). Zudem besitzt Evergold das hochgradige Rockland Gold-Silber-Projekt in Nevada, USA.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Kevin Keough

Präsident und CEO

Tel: +1 613 622 1916

Email: kevin.keough@evergoldcorp.ca

Webseite: https://www.evergoldcorp.ca

Englische Originalmeldung mit den 5 Abbildungen am Ende:

https://www.evergoldcorp.ca/news/

Abbildung 1 - Bohrabschnitt 23-24-25

Abbildung 2 - Bohrabschnitt 17-18

Abbildung 3 - Bohrabschnitt 20-21-22



Abbildung 4 - Bohrungen und Topographie



Abbildung 5 - Geologischer Plan

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht gefordert wird.

Die Ausgangssprache Englisch, in welcher der Originaltext veröffentlicht wurde, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version dieser Pressemeldung. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebseite.

