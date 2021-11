Der US-Hersteller Novavax hat für seinen Corona-Impfstoff eine Marktzulassung in der EU beantragt. Das teilte die zuständige europäische Arzneimittelbehörde EMA am Mittwoch in Amsterdam mit. Ein Expertenteam werde nun die Daten des Herstellers prüfen und Risiken gegen Nutzen abwägen. Eine Entscheidung wird in einigen Wochen erwartet, wie die EMA mitteilte. Zur Stunde legt die Novavax-Aktie um knapp acht Prozent zu.Die Experten hatten bereits im laufenden Prüfverfahren Studien zur Wirkung bewertet. ...

