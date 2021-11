(shareribs.com) Frankfurt / New York 17.11.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Dabei geht es unter anderem für SMA Solar und Nordex aufwärts. An der NASDAQ rutschen unter anderem Rivian deutlich ab. Der DAX notiert am Nachmittag 0,2 Prozent fester bei 16.272 Zählern. Hier geht es für Siemens Healthineers, HelloFresh und Deutsche Bank aufwärts. Fresenius, MTU ...

