Der DAX hat am Mittwoch seinen Rekordlauf mit Trippelschritten fortgesetzt. Mit in der Spitze 16.284 Punkten markierte der deutsche Leitindex ein neues Allzeithoch. Im Laufe des Nachmittags schwanden aber die Gewinne mit der schwächeren Wall Street. Der DAX ging schließlich 0,02 Prozent höher bei 16.251,13 aus dem Handel."Er läuft und läuft und läuft", kommentierte Investmentanalyst Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg am Mittwoch die jüngste Serie mit DAX-Bestmarken praktisch im Tagesrhythmus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...