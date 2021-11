DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.39 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.400,81 -0,02% +23,87% Stoxx50 3.808,42 +0,22% +22,52% DAX 16.251,13 +0,02% +18,46% FTSE 7.291,20 -0,49% +13,41% CAC 7.156,85 +0,06% +28,92% DJIA 35.966,70 -0,49% +17,51% S&P-500 4.690,61 -0,22% +24,88% Nasdaq-Comp. 15.935,82 -0,24% +23,65% Nasdaq-100 16.332,80 +0,14% +26,73% Nikkei-225 29.688,33 -0,40% +8,18% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,91% +25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,79 80,76 -2,4% -1,97 +65,3% Brent/ICE 80,97 82,43 -1,8% -1,46 +60,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.867,09 1.850,99 +0,9% +16,10 -1,6% Silber (Spot) 25,09 24,83 +1,1% +0,27 -4,9% Platin (Spot) 1.066,58 1.065,65 +0,1% +0,93 -0,4% Kupfer-Future 4,28 4,35 -1,7% -0,07 +21,4%

Die Erdölpreise sinken mit Berichten, wonach US-Präsident Joe Biden Chinas Machthaber Xi Jinping ersucht haben soll, Teile der chinesischen Ölreserven freizugeben. In den USA werden ähnliche Schritte erwogen.

Bei Gold greifen Anleger indes wieder zu. Das Edelmetall dient als Inflationsschutz, die abgestoppte Dollarrally hilft dabei.

FINANZMARKT USA

Nach den Aufschlägen des Vortages im Gefolge überraschend starker Konjunkturdaten vermissen Händler an der Wall Street neue Impulse. An Konjunkturdaten wurden lediglich die Baubeginne bzw. -genehmigungen veröffentlicht, doch die Daten zeigen sich uneinheitlich. Der Dow wird belastet von Visa und Goldman Sachs. Lowe's ziehen um 0,5 Prozent auf Rekordhoch an. Der Einzelhändler für Heimwerkerbedarf schlägt umsatz- und ergebnisseitig die Markterwartungen und hebt den Ausblick an. Mit einem Kursminus von 4,4 Prozent reagiert die Aktie des Inneineinrichters La-Z-Boy auf die Zweitquartalszahlen. Die Gesellschaft warnt vor Unterbrechungen der Lieferkette - vor allem durch Lockdowns in Vietnam. Target übertrifft die Marktschätzungen wie La-Z-Boy - der Ausblick wurde angehoben. Allerdings sinkt der Kurs um 5 Prozent. Kritik entzündet sich an den recht üppig gestiegenen Lagerbeständen. Pfizer (+1,8%) will ihre Coronapille auch bei Hochrisikopatienten einsetzen. Star Bulk Carriers (+4,2%) profitiert von den Schwierigkeiten der Lieferketten. Die Reederei verbuchte angesichts steigender Volumia gute Geschäftszahlen. Visa sacken um 5,4 Prozent ab. Der US-Handelskonzern Amazon wird künftig keine Zahlungen mit in Großbritannien ausgegebenen Kreditkarten von Visa mehr akzeptieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der DAX erreichte ein weiteres Rekordhoch, doch der Schwung lief aus. Fundamental stützend wirkte die anhaltende Euro-Schwäche. Es gab aber mahnende Stimmen zum jüngsten Anstieg der Börsen. Verwiesen wurde auf die Corona-Neuinfektionen und die Notenbanken, die im Hinblick auf die hohe Inflation kritisch beäugt würden. Analysten zogen den temporären Charakter der Inflation in Zweifel. Für Semperit ging es nach guten Geschäftszahlen um 5 Prozent nach oben. SSE sanken dagegen um 4,3 Prozent. Der Versorger hat laut UBS gute Halbjahreszahlen vorgelegt. Grund für die Kursschwäche dürfte vielmehr die Weigerung von SSE sein, der Forderung des aktivistischen Investors Elliott nach einer Aufspaltung des Konzerns nachzukommen. Positiv wurde der Ausblick von Sage aufgenommen. Die Sage-Aktie zog um knapp 10 Prozent an. Positiv wurden die neuen Mittelfristziele von Siemens Healthineers (+5,6%) gewertet. Bei Auto1 wurden die hohen Lagerbestände bei Fahrzeugen gelobt. Die Titel gewannen 1,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:09 Uhr Di., 18:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1324 +0,0% 1,1301 1,1324 -7,3% EUR/JPY 129,26 -0,6% 129,84 129,80 +2,5% EUR/CHF 1,0510 -0,2% 1,0528 1,0539 -2,8% EUR/GBP 0,8392 -0,5% 0,8401 0,8435 -6,0% USD/JPY 114,14 -0,6% 114,85 114,62 +10,5% GBP/USD 1,3493 +0,5% 1,3426 1,3425 -1,3% USD/CNH (Offshore) 6,3768 -0,2% 6,3884 6,3936 -1,9% Bitcoin BTC/USD 60.193,26 -0,7% 59.470,51 60.398,51 +107,2%

Der US-Dollar konsolidiert seine Aufschläge nach der jüngsten Rally, der Dollarindex tendiert unverändert. Händler sprechen von leichten Gewinnmitnahmen, denn das Umfeld bleibe für den Greenback angesichts der Zinserhöhungsfantasien günstig. Der Euro fiel kurzzeitig unter die Marke von 1,13 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Eine Rolle für die maue Stimmung dürfte gespielt haben, dass das virtuelle Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping wenig Konkretes brachte im Hinblick auf eine Entspannung zwischen beiden Seiten. In Tokio sprachen Händler nach vier Tagen mit Gewinnen von Gewinnmitnahmen. Seoul stellte den größten Tagesverlierer. Auf der Stimmung lastete ein Anstieg der Covid-19-Infektionen in Südkorea. Dazu passend verzeichneten Aktie wie Jin Air, Jeju Air und Asiana Airlines Verluste von bis zu gut 4 Prozent. Das Minus in Sydney war vor allem dem Einbruch von gut 8 Prozent beim Schwergewicht Commonwealth Bank of Australia (CBA) geschuldet. Der HSI in Hongkong lag im Späthandel zurück, er hatte allerdings am Vortag auch deutlicher zugelegt. In Schanghai war die Tendenz dagegen etwas fester. Händlern zufolge soll die chinesische Notenbank wieder Liquidität in den Markt geschleust haben. Für einen in ganzer Breite schwachen Finanzsektor in Sydney sorgte die Warnung der CBA vor den Auswirkungen der niedrigen Zinsen und des scharfen Wettbewerbs auf die Gewinnmargen. NAB, Westpac und ANZ gaben um bis zu 2,0 Prozent nach. Daneben standen auch Nufarm (-8,6%) unter Druck. Das Agrarchemieunternehmen hatte vor den Margenfolgen hoher Materialkosten und gestörter Lieferketten gewarnt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Audi-Produktionsvorstand Kössler übergibt Posten an VW-Manager

Audi-Produktionsvorstand Peter Kössler, seit 1986 bei dem Premiumautohersteller beschäftigt, geht in den Ruhestand. Die Nachfolge tritt Gerd Walker an, der seine Laufbahn bei Audi in der Produktion begonnen hat und aktuell die Volkswagen Konzern Produktion in Wolfsburg leitet. Kössler wurde 2017 zum Produktionschef ernannt.

Conti-Finanzvorstand Schäfer per sofort abberufen

Die andauernden Ermittlungen zur Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren fordern im Vorstand des Autozulieferers Continental eine prominente Abberufung. Der Beendigung der Vorstandsbestellung von Wolfgang Schäfer wurde in einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates mit sofortortiger Wirkung zugestimmt, wie das Unternehmen mitteilte. Schäfer war bisher für Group Finance and Controlling, Group Information Technology sowie Group Compliance, Law and Intellectual Property zuständig.

Thyssenkrupp plant harten Schnitt im Stahlgeschäft - Magazin

Thyssenkrupp plant einem Magazinbericht zufolge einen harten Schnitt im Stahlgeschäft. Konzern-Chefin Martina Merz wolle die Aktionäre voraussichtlich auf der Hauptsammlung im Februar 2023 über eine Abspaltung ("Spin-off") der traditionsreichen Stahlsparte abstimmen lassen, schreibt das Manager Magazin ohne Angabe der Quelle seiner Informationen. Der Plan sehe vor, alle Aktien bis auf eine "Minibeteiligung" an die Altaktionäre von Thyssenkrupp zu verschenken.

Alzchem: Großaktionär Livia gibt Sperrminorität auf

Der Großaktionär von Alzchem, die Livia Corporate Development SE, hat ihren Anteil an dem Spezialchemieunternehmen deutlich reduziert. Die Beteiligung liegt nun bei 24,99 Prozent. Livia habe damit die Sperrminorität aufgegeben. Weitere Anteilsverkäufe seien nicht geplant. Alzchem begrüße sowohl die Erhöhung des Streubesitzes auf nunmehr 47,5 Prozent als auch das "fortgeltende Treuebekenntnis" der Livia zur Gesellschaft.

Encavis platziert nachrangige Wandelanleihe in Höhe von 250 Mio Euro

Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat eine nachrangige Wandelanleihe in Höhe von 250 Millionen Euro platziert. Der Emissionserlös dieser Platzierung wird zur Finanzierung von Investitionen in erneuerbare Energien und Maßnahmen im Rahmen des Wachstumsprogramms "Fast Forward 2025" zur Steigerung der Kapazität auf 3,4 Gigawatt bis 2025 sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Nachfrage der Investoren habe das Transaktionsvolumen den Angaben zufolge mehrfach überstiegen, sodass das Unternehmen "Topp-Konditionen" erzielt habe, zum Teil am unteren Ende der angebotenen Spannen.

Beschäftigte von Lieferdienst Gorillas können Betriebsrat wählen

Beschäftigte des Fahrrad-Lieferdiensts Gorillas können einen Betriebsrat wählen. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg wies einen Antrag des Unternehmens auf Abbruch der Ende November geplanten Betriebsratswahl zurück. Gorillas kann Berufung einlegen.

Opel-Werk Eisenach wird nicht ausgegliedert - produziert Grandland exklusiv

Der Autobauer Opel wird seinen Standort Eisenach und seinen Stammsitz in Rüsselsheim nicht in den Mutterkonzern Stellantis ausgliedern. Dies ist Teil einer tariflichen Einigung, die das Unternehmen mit Arbeitnehmervertretern der Gewerkschaft IG Metall und des Betriebsrates "nach schwierigen Verhandlungen" erzielt hat. Für den Standort Eisenach ist zudem der Anlauf des Kompakt-SUV Grandland exklusiv ab Jahresbeginn 2022 zugesagt.

Russische Regierung reagiert gelassen auf Verzögerung bei Nord Stream 2

Russlands Regierung hat gelassen auf die Verzögerung bei der Inbetriebnahme der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 reagiert. Die Zertifizierung der Gasleitung sei "ziemlich kompliziert", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. "Es war von Anfang an klar, dass wir Geduld brauchen." Die Bundesnetzagentur hatte das Zertifizierungsverfahren vorläufig ausgesetzt, weil der Betreiber bislang nicht nach deutschem Recht organisiert ist.

Amazon akzeptiert in Großbritannien keine Visa-Kreditkarten mehr

Der US-Handelskonzern Amazon wird künftig keine Zahlungen mit in Großbritannien ausgegebenen Kreditkarten von Visa mehr akzeptieren. Grund dafür sind die hohen Gebühren, die der Kreditkartenkonzern verlangt. Der Streit zwischen den Konzernen zeigt die anhaltenden Spannungen zwischen Einzelhändlern und Zahlungsdienstleistern über Gebühren.

Apple verkauft Ersatzteile ab Anfang 2022 direkt an Verbraucher

Apple wird künftig Ersatzteile und Werkzeuge direkt an Verbraucher verkaufen. Der US-Konzern hat dafür ein sogenanntes Self-Service-Reparaturprogramm entwickelt, mit dem Kunden ihre Geräte mit Originalteilen und -werkzeugen selbst reparieren können sollen. Das Programm soll sich zunächst auf die am häufigsten gewarteten Komponenten konzentrieren, darunter das Display, die Batterie und die Kamera des Mobiltelefons. Weitere Reparaturoptionen sollen im Jahresverlauf 2022 hinzugefügt werden.

Arcelormittal startet fünftes Aktienrückkaufprogramm im Jahr 2021

Der Stahlkonzern Arcelormittal hat sein viertes Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr abgeschlossen und ein neues, bereits angekündigtes Rückkaufprogramm im Wert von 1 Milliarde US-Dollar gestartet. Bis zum Börsenschluss am Dienstag kaufte der Konzern laut eigener Mitteilung mehr als 67 Millionen Aktien im Gesamtwert von rund 1,88 Milliarden Euro zurück. Der Durchschnittspreis habe bei 27,91 Euro je Aktie gelegen.

Spezialchemiefirma CABB plant Börsengang in der Schweiz - Zeitung

Der Spezialchemiehersteller CABB bereitet einem Zeitungsbericht zufolge einen Börsengang in der Schweiz im zweiten Quartal 2022 vor. Das Unternehmen im Besitz des Finanzinvestors Permira habe die Deutsche Bank und Bank of America beauftragt, ein Notierung an der Schweizer Börse Six zu organisieren, bei dem CABB mit 1,3 bis 1,8 Milliarden Euro bewertet werden könnte, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. Alternativ werde auch der Verkauf an einen Wettbewerber eruiert. Permira, CABB und die Banken lehnten Stellungnahmen gegenüber der Zeitung ab.

Pfizer-CFO D'Amelio geht in den Ruhestand; Konzern sucht Nachfolger

Der US-Pharmakonzern Pfizer sucht einen neuen Finanzvorstand. Der amtierende CFO Frank D'Amelio hat angekündigt, in den Ruhestand zu gehen. D'Amelio, der seit 2007 als Finanzchef amtiert, werde den Suchprozess nach einem Nachfolger begleiten und als Berater für den Übergang zur Verfügung stehen.

Sono Motors legen fulminantes Nasdaq-Debüt hin

Das Münchener Solarauto-Unternehmen Sono Motors hat einen fulminanten Start an der US-Börse Nasdaq hingelegt. Nach einem Ausgabepreis von 15 US-Dollar lag der erste Kurs am Mittwoch bei 20,06 Dollar. Aktuell steigt der Kurs um 80,8 Prozent auf 27,12 Dollar - im Tageshoch waren es sogar bereits 32,34 Dollar gewesen.

Mutares übernimmt Dichtungsspezialisten Sealynx International

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares übernimmt die französische Sealynx International und will diese mit der eigenen SFC Solutions Group zusammenschließen. Es sei ein verbindliches Angebot zur Übernahme von Sealynx von der GMD Group Hersteller unterzeichnet worden. Sealynx stellt Dichtungslösungen aus Gummi und Thermoplasten für Pkw und Nutzfahrzeuge her.

Texas Instruments baut neue 300-Milimenter-Wafer Fab in Texas

Texas Instruments hat die nordtexanische Stadt Sherman als Standort für eine geplante Chipfabrik ausgewählt. Die Investitionen an dem Standort könnten sich auf bis zu 30 Milliarden US-Dollar belaufen, teilte der Chip-Hersteller mit. In nächsten Jahr soll mit dem Bau von zwei 300-Millimeter-Wafer-Fabriken (sogenannte "Fabs") in Sherman begonnen werden. An dem Standort sei Platz für bis zu vier Fabriken, um den erwarteten Anstieg der Nachfrage nach Halbleitern in der Elektronik, insbesondere auf dem Industrie- und Automobilmarkt, zu decken.

