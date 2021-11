Berlin (ots) -Schlagersänger Roland Kaiser macht keinen Hehl aus seiner politischen Haltung. In der ARD-Talksendung "maischberger. die woche" forderte er, die Geflüchteten, die im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen festsitzen, aufzunehmen "Wir müssen das tun, wir müssen den Menschen, die Angst um ihr Leben haben und Obdach suchen, die Tür aufmachen. Selbstverständlich", sagte Kaiser in Das Erste.Kaiser, der Mitglied der SPD ist, betonte, wie wichtig ihm das politische Engagement ist: "Ich habe eine Stimme und ich will sie dann auch laut werden lassen, wenn's sein muss". Fans, die ihn dafür kritisieren, nimmt er dabei gerne in Kauf. "Ich kann ja meine politische Überzeugung nicht von merkantilen Interessen abhängig machen", sagte Kaiser.Der Sänger hatte bereits 2015 in seiner Fan-Hochburg Dresden mit klaren Worten eine humane Flüchtlingspolitik gefordert und damit von Gruppierungen wie Pegida distanziert. "Ich muss sagen was, ich denke und ich muss mir auch, morgens in den Spiegel schauen können", sagte Kaiser bei "maischberger. die woche"."maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5075873