Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Paypal steht am Mittwoch schon wieder unter Beschuss. Die Investmentbank Bernstein hat das Papier auf "Hold" herabgestuft und das Kursziel von 260 auf 220 Dollar gesenkt. "Paypal riskiert, disruptiert zu werden, anstatt ein Disruptor zu sein", so die Aussage der Analysten. Zudem droht der Bruch einer wichtigen charttechnischen Unterstützung."Paypals Positionierung als führendes digitales Wallet in einer zunehmend digitalen Welt ist schwer zu übersehen", schrieben ...

