NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Analyst Sascha Gommel bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass sich der Autozulieferer angesichts der anhaltenden Ermittlungen zur Diesel-Abgaskrise mit sofortiger Wirkung von seinem langjährigen Finanzchef Wolfgang Schäfer trennt. Dem Experten zufolge sind die Ermittlungen bereits bekannt. Dennoch sorge der plötzliche Abgang des Finanzvorstandes nun für Unsicherheit./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 12:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2021 / 12:32 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

