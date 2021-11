US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach einem verhaltenen Handelsbeginn etwas an Schwung gewonnen. Börsianer verwiesen als Antrieb auf die eher trübe Stimmung an der Wall Street, wo frische US-Konjunkturdaten zuletzt eher negativ gewertet wurden. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,19 Prozent auf 130,42 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...