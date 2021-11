Mit Unterstützung aus Japan will Tesla seine E-Autos mit einer neuen Super-Batterie ausstatten und so die Konkurrenz hinter sich lassen.? Neue Super-Batterie von Panasonic ? Tesla will Produktionskosten merklich senken ? Kapazität soll um das Fünffache gesteigert werdenTesla gilt als der Pionier unter den Elektroautobauern - doch die Konkurrenz holt auf. Dem will der US-Elektroautobauer nun entgegenwirken - und zwar mit einer neuen Batterie von Panasonic. Bereits seit Jahren sind ...

