Wuhan, China (ots/PRNewswire) -Während der Veranstaltung schließt sich das globale Unternehmen für optische Kommunikation YOFC seinen Kollegen an, um die Entwicklungsmöglichkeiten der Gigabit-Ära zu nutzen und die nächste Wachstumsphase des optischen Sektors zu erlebenDie 7. Veranstaltung der World Optical Fibre & Cable Virtual Conference, eine Erstveranstaltung im globalen Glasfaser- und Kabelsektor, fand vom 16. bis 18. November 2021 (Peking-Zeit) online statt und brachte zahlreiche Telekom-Betreiber, Glasfaser- und Kabelhersteller sowie vor- und nachgelagerte Produzenten der gesamten globalen Industriekette zusammen. Als führender Hersteller von Glasfaservorformen, Glasfasern und Glasfaserkabeln mit globaler Reichweite ist die Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (nachstehend "YOFC" genannt, Aktiencode: 601869.SH, 06869.HK), nahm neben einer Reihe bekannter internationaler Unternehmen wie Corning Inc., Prysmian Group, OFS und Nokia Shanghai Bell erneut an der globalen Veranstaltung teil. Während der Veranstaltung hielt der geschäftsführende Direktor und Präsident von YOFC, Zhuang Dan, eine Grundsatzrede zum Thema "Die Entwicklungschancen der Gigabit-Ära nutzen und die nächste Wachstumsstufe der optischen Industrie erleben.""Als Eckpfeiler der digitalen Wirtschaft, die sich zu einer neuen Triebkraft des weltweiten Wirtschaftswachstums entwickelt hat, spielen hochwertige Glasfasernetze eine immer wichtigere Rolle bei der Anbindung verschiedener Branchen und beim Aufbau intelligenter Städte. Gleichzeitig hat die Covid-19-Pandemie weltweit eine steigende Nachfrage nach Festnetz-Breitband angeheizt. Die Glasfaser- und Kabelbranche tritt mit dem Übergang von Festnetz-Breitband zu optischen Gigabit-Netzen in ganz China rasch in eine neue Wachstumsphase ein", sagte Zhuang auf der Konferenz. "Mit der allmählichen Abschwächung der Pandemie ist der Weltmarkt auf dem besten Weg, ein explosionsartiges Wachstum bei groß angelegten Breitbandprojekten zu erleben. Es wird erwartet, dass der Sektor eine Zeit lang unter Kapazitätsengpässen leiden wird, die auf eine Kombination aus der durch die Pandemie verursachten industriellen Umstrukturierung, der beschleunigten Stilllegung veralteter Produktionsanlagen und der Verstärkung der Strukturreform auf der Angebotsseite zurückzuführen sind. Zurzeit boomt der Sektor aufgrund der steigenden Preise. In Verbindung mit der erheblich verkürzten Zeitspanne, in der eine technologische Innovation zur Anwendungsreife gebracht werden kann, haben sich für Hersteller von Glasfasern und Kabeln, die über die entsprechenden Schlüsseltechnologien verfügen, neue Möglichkeiten eröffnet.""Auf der Grundlage einer Unternehmensphilosophie, die sich auf Innovation, Markenbildung und Qualität konzentriert, ist YOFC auf dem besten Weg, das Gigabit-Zeitalter zu begrüßen, indem es die nächste Wachstumsphase des Glasfaser- und Kabelsektors vorantreibt. Vor allem aber baut das Unternehmen durch unabhängige Innovation Kernkompetenzen auf. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen seine Entwicklungs- und Forschungsanstrengungen rund um die Prozesstechnologie für Glasfaservorformen, G.654.E-Fasern mit ultraniedriger Dämpfung, Multicore-Fasern, FTTR-Lösungen, optische Gigabit-Verbindungsprodukte und Spezialfasern verstärkt und gleichzeitig die Anwendung seiner neuen Lösungen auf verschiedene Branchen ausgeweitet", fügte Herr Zhuang hinzu. "Zweitens nutzt YOFC technologische Innovationen, um seine Markenvorteile auszubauen, indem es seine Anstrengungen im Bereich der Markenbildung verstärkt und eine komplette X-Band-Familie von hochwertigen Glasfasern entwickelt. Schließlich stellt das Unternehmen Produkte von hervorragender Qualität her, wobei das Streben nach Perfektion im Vordergrund steht. Erreicht wird dies durch die Einhaltung der Standards der chinesischen, asiatischen und europäischen Qualitätsauszeichnungen und durch die Erfüllung der ständigen Verpflichtung von YOFC zu Qualität, Service und Reputation. Darüber hinaus plant das Unternehmen, die Umsetzung seiner internationalen Roadmap voranzutreiben, indem es sein globales Vertriebsnetz kontinuierlich ausbaut und 5G- und F5G-Kunden weltweit hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbietet. Um die neuen Möglichkeiten, die der globale optische Sektor bietet, zu nutzen, setzt sich YOFC weiterhin für den Aufbau eines rein optischen neuronalen Netzes auf der Grundlage von Glasfaserkabeln an jedem Ort ein, einschließlich rein optischer Kommunikation, Rechenzentren, Stromerzeugungsanlagen, Industrieanwendungen, intelligenter Häuser, des Schienenverkehrs und des Bildungswesens."In Zusammenarbeit mit der CRU brachte die YOFC diese globale Konferenz erstmals nach Asien, indem sie 2015 die Asia-Pacific Optical Fibre and Cable Conference in Chinas Optics Valley veranstaltete. Es folgte die gemeinsame Ausrichtung der World Optical Fibre and Cable Conference in den Jahren 2016 und 2017, bevor YOFC seine Beteiligung an der Veranstaltung als Jade-Sponsor in den Jahren 2018, 2019 und 2020 fortsetzte. Das Jahr 2021 markiert das siebte Jahr, in dem das Unternehmen für optische Kommunikation intensiv an der CRU World Optical Fibre and Cable Conference teilgenommen hat, auf der es sich mit globalen Größen über die Entwicklungstrends der Branche austauschte, was die hohe Anerkennung der CRU für die Führungsrolle von YOFC in der globalen Glasfaser- und Kabelbranche unterstreicht.YOFC wurde im Mai 1988 in Wuhan, Provinz Hubei, gegründet. YOFC ist ein technologisch innovatives Unternehmen und ein weltweit führender Anbieter, der sich auf die Entwicklung und Produktion von Glasfaservorformen, Glasfasern und Glasfaserkabeln spezialisiert hat und seinen Kunden integrierte Lösungen und Dienstleistungen anbietet. YOFC produziert und vertreibt hauptsächlich verschiedene Arten von Glasfaservorformen, Glasfasern und Glasfaserkabeln, die in der Telekommunikationsindustrie weit verbreitet sind, sowie kundenspezifische optische Module, spezielle Glasfasern, aktive optische Kabel, Unterseekabel, HF-Koaxialkabel und Zubehör usw. YOFC bietet auch einige Lösungen und Dienstleistungen an, wie z. B. Systemintegration und Entwurf von Kommunikationstechnik. Wir bieten eine Vielzahl verschiedener Produkte und Lösungen für die weltweite Telekommunikationsindustrie und andere Branchen wie öffentliche Versorgungseinrichtungen, Transportwesen, Öl und Chemie sowie Medizin. YOFC hat seine Produkte und Dienstleistungen in über 70 Ländern und Regionen der Welt angeboten.