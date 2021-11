MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur KPMG-Umfrage unter Managern:

"Deutschland belegt die hinteren Plätze im EU-Ranking der digitalen Infrastruktur. Ein Standortnachteil, der jedes Jahr größer wird. Gleichzeitig stellt das Verkehrsministerium von allen Ländern Europas am meisten Geld für den Ausbau zur Verfügung. Aber statt zu bauen, werden Behörden gegründet. Unlängst die neue Behörde "Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH" in Naumburg. Allein die beiden Geschäftsführer verdienen über 150 000 Euro und versuchen vergeblich, 100 Fachkräfte nach Naumburg zu schleusen. Danach wird vermutlich erst einmal Inventur gemacht. Hätte man den Mobilfunkanbietern das Geld gegeben, wäre schon so manche Lücke geschlossen. Breitbandkabel zu verlegen, ist so kompliziert, dass der Bund flugs das "Gigabitbüro" gegründet hat, um Kommunen im Kampf gegen Bürokratie und für Förderung beizustehen. Bürokratie gegen Bürokratie: Mit der Methode organisieren Ministerien den Stillstand in Deutschland."/yyzz/DP/he