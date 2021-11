DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. November

=== *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Essen 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Einbeck *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, München 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 9 Monate, Essen 07:30 FI/Multitude SE, Ergebnis 9 Monate, Helsinki *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Oktober *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,373 Mrd CHF 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H, London 08:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Bindung des Mieters an einen vom Vermieter bereitgestellten Kabelanschluss, Karlsruhe 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Abschluss Handelskongress Deutschland (seit 17.11.), Berlin 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zu Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, Frankreich und Irland, Luxemburg *** 11:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Anhörung zu digitalem Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 12:20 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q, Hangzhou *** 13:00 DE/Bundesregierung und Länder-Ministerpräsidenten, Videokonferenz zur Corona-Lage 13:30 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Jahrestagung der Metro Atlanta Chamber 13:30 DE/MTU Aero Engines AG, Investoren- und Analystentag (virtuell) 14:00 CH/Zurich Insurance Group AG, Investor Day (virtuell) 14:30 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Investor Day (virtuell) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 267.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: 23,0 zuvor: 23,8 *** 15:30 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Kamingespräch zu den neuen Strategien von Fed und EZB bei Konferenz von EU-Kommission, New York Fed und CEPR 15:30 EU/Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), Online-PK zur Covid-19-Pandemie *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm ===

