Mit der mobilen Hygienesäule FOOTSTEP HYGIENE® by HEPRO bietet der Hersteller Handdesinfektion per Fußtritt und ohne Batteriebetrieb. Extra für das Messeduo und die kommende Saison hat HEPRO® die "Spargel-Erdbeer-Edition" designt. Foto © HEPRO, Rheda-Wiedenbrück Vom 17. bis 18. November 2021 in der Messe Karlsruhe Die Säule punktet mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...