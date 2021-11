DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec und EQRx geben Partnerschaft zur integrierten Wirkstoffforschung und -entwicklung bekannt



EVOTEC STELLT EQRX IHRE EINZIGARTIGE, INTEGRIERTE, DATENGETRIEBENE PLATTFORM FÜR BESCHLEUNIGTE WIRKSTOFFFORSCHUNG UND -ENTWICKLUNG ZUR VERFÜGUNG

ZIEL DER PARTNERSCHAFT IST DER AUFBAU EINER GEMEINSAMEN PIPELINE FÜR INNOVATIVE, BEZAHLBARE UND ZUGÄNGLICHE MEDIKAMENTE Hamburg, Deutschland und Cambridge, Massachusetts, USA, 18. November 2021:

Evotec SE (Frankfurt Stock Exchange: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) und EQRx gaben heute ihre Kooperation in Design, Forschung und Entwicklung neuer Therapieoptionen für Patient:innen bekannt. EQRx ist ein neuartiges Pharmaunternehmen, welches sich dafür einsetzt, benötigte neue Medikamente zu entwickeln und diese Patient:innen zu bezahlbaren Preisen bereitzustellen. Die Zusammenarbeit wird dazu beitragen, EQRx' Pipeline-Expansion zu beschleunigen, indem Evotecs einzigartige datengesteuerte, vollständig integrierte F&E-Plattform für verschiedene Wirkstoffmodalitäten und Therapiefelder genutzt wird. Dieser Ansatz hat zum Ziel, die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel zu beschleunigen und trägt dazu bei, dass Ideen aus der Forschung in sichere und wirksame Medikamente umgesetzt werden.



Die Partnerschaft wird sich auf mehrere therapeutische Ansätze in der Onkologie und Immunologie konzentrieren. Im Rahmen der Vereinbarung werden EQRx und Evotec bei der Wirkstoffforschung sowie in der präklinischen und klinischen Entwicklung zusammenarbeiten. Evotec wird die Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung leiten, während EQRx für die klinische Entwicklung, die Zulassung und die Kommerzialisierung verantwortlich sein wird. Zusätzlich zu den gemeinsam finanzierten Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten wird Evotec über eine variable

Gewinnbeteiligung am potenziellen kommerziellen Erfolg der im Rahmen der Partnerschaft entwickelten Wirkstoffe profitieren.



Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Die ambitionierte und transformative Mission von EQRx, Patient:innen wichtige neue Therapien zu bezahlbaren Preisen bereitzustellen, macht sie für uns zu einem idealen Partner. Durch diese spannende, neue Partnerschaft werden wir die Reichweite unserer einzigartigen, datengetriebenen integrierten F&E-Plattform erweitern. Wir freuen uns darauf, unser kombiniertes Wissen, unsere Expertise und Spitzentechnologien zu nutzen, um neue Medikamente gegen validierte Zielmoleküle so schnell wie möglich voranzubringen und den größtmöglichen Nutzen für die Patient:innen zu erzielen."



"Wir bauen unsere frühe Entwicklungspipeline zügig weiter aus, indem wir Zugang zu innovativen Technologien der nächsten Generation in der Wirkstoffforschung und -entwicklung erhalten", sagte Dr. Carlos Garcia-Echeverria, Leiter der Rx-Creation bei EQRx. "Diese Partnerschaft mit Evotec ermöglicht es uns, hocheffiziente und hochwertige Präzisionsmedikamente in der Immunologie und Onkologie schnell zu entwickeln. Wir freuen uns auf eine produktive Zusammenarbeit, um innovative, bezahlbare und zugängliche Behandlungsoptionen für Patient:innen zu entwickeln."





Über EQRx

EQRx ist ein neuartiges Pharmaunternehmen, das sich der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Arzneimittel für Patient:innen zu bezahlbaren Preisen verschrieben hat. EQRx wurde im Januar 2020 speziell zu diesem Zweck und in dem Umfang gegründet - mit einem wachsenden Bestand an Medikamenten, die sich in hochpreisigen Wirkstoffkategorien in Entwicklung befinden und neuen Partnerschaften mit führenden Kostenträgern und Anbietern. Durch den Einsatz hochmoderner Wissenschaft und Technologie sowie durch strategische Partnerschaften mit Akteuren aus dem gesamten Gesundheitssystem strebt EQRx an, innovative, patentgeschützte Medikamente effizienter und kostengünstiger als je zuvor bereitzustellen. Im August 2021 kündigte EQRx einen geplanten Zusammenschluss mit CM Life Sciences III (Nasdaq: CMLTU) an, um das Wachstum zu beschleunigen. Es wird erwartet, dass der Zusammenschluss im vierten Quartal 2021 abgeschlossen wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eqrx.com oder in den sozialen Medien: Twitter: @EQRxInc, LinkedIn, Instagram: @eqrxinc. EQRx und Remaking Medicine sind Marken von EQRx, Inc.



ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 14 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.



ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über die Durchführung des Angebots ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

