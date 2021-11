Die Anteilscheine von Gazprom haben sich im gestrigen Handel wieder kräftig verteuert. Dies dürfte auch daran liegen, dass die Gaspreise wieder in die Höhe geschnellt sind. So kletterte der Preis am niederländischen Knotenpunkt TTF auf rund 100 Euro pro Megawattstunde - der höchste Stand seit knapp einem Monat. In der Debatte um Nord Stream 2 hat sich indes nun auch der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft zu Wort gemeldet und vor Verzögerungen bei der Gaspipeline gewarnt.Der Vorsitzende Oliver ...

