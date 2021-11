Der US-Dienstleister Jack Henry & Associates Inc. (ISIN: US4262811015, NASDAQ: JKHY) wird eine stabile Quartalsdividende in Höhe von 0,46 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 23. Dezember 2021 (Record date: 3. Dezember 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,84 US-Dollar an Dividenden ausbezahlt. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1,19 ...

