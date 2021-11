Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern das Muster der Vortage fortgesetzt. Der DAX bewegte sich zwar nur wenig. Trotzdem reichte es zu einem neuen Rekordhoch bei 16.284 Punkten. Am Ende lag der DAX bei 16.251 Zählern. Das ist ein Mini-Plus von 0,02 Prozent. Marktidee: Brent-Öl. Brent-Öl bewegt sich seit dem Corona-Crash-Tief im April 2020 in einem intakten zyklischen Aufwärtstrend. Am 25. Oktober markierte der Kurs ein Mehrjahreshoch. Danach ging die Notierung in den Korrekturmodus über. Gestern rutschte Brent-Öl unter ein wichtiges Unterstützungsbündel. Entscheidend für die weitere Entwicklung ist jetzt die nächste Marke auf der Unterseite.