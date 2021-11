Valneva hat heute die Neun-Monats-Umsätze präsentiert. Die Umsatzerlöse (ex Covid) liegen demnach bei 69,8 Mio. Euro (vs. 58,8 Mio. Euro in 9M 2020). Davon sind 45,5 Mio. Euro reine Produkt-Umsätze, der Rest kommt von Kooperationen, Lizenzen und Services. Die liquiden Mittel stiegen dan des US-IPOs auf 247,9 Mio. Euro zum 30. September 2021 gegenüber 156,2 Mio. Euro zum 31. Dezember 2020. In den liquiden Mittel per Ende September 2021 sind nicht die 102,0 Mio. Dollar an Bruttoerlösen aus einem Folgeangebot in den USA und Europa im 4. Quartal 2021 beinhaltet. Für das Gesamtjahr wird die Umsatz-Prognose leicht angepasst. Das Unternehmen geht nun von Erlösen in Höhe von 85 Mio. bis 100 Mio. Euro aus (davor 80 Mio. bis 105 Mio. Euro), die ...

