Der Chiphersteller Nvidia ist im dritten Geschäftsquartal stärker als erwartet gewachsen. Der auf Grafik-Chips spezialisierte Konzern profitierte von der anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleitern für Datenzentren und Videospiele. Nvidia steigerte den Umsatz im Dreimonatszeitraum per Ende Oktober um 50 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 6,8 Milliarden gerechnet. Im Gaming-Geschäft kletterte der Umsatz um 42 Prozent auf den Rekordwert von 3,2 Milliarden Dollar, im Bereich Datencenter legte er um 55 Prozent auf 2,94 Milliarden Dollar zu. Der Nettogewinn stieg auf 2,46 (Vorjahr: 1,34) Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,17 Dollar. Analysten hatten 1,11 Dollar geschätzt. Mit Blick auf die gestörten Lieferketten teilte Nvidia mit, langfristige Zulieferverträge geschlossen zu haben. In diesem Zusammenhang habe man im dritten Quartal auch eine Vorauszahlung von 1,64 Milliarden Dollar geleistet. Im laufenden vierten Quartal rechnet Nvidia mit einem Umsatz von 7,4 Milliarden Dollar, was mehr ist als von Analysten erwartet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 267.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: 23,0 zuvor: 23,8 16:00 Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.693,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.356,50 +0,3% Nikkei-225 29.598,66 -0,3% Hang-Seng-Index 25.302,46 -1,4% Kospi 2.955,80 -0,2% Shanghai-Composite 3.523,41 -0,4% S&P/ASX 200 7.379,20 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die weltweit hohen Inflationsraten lassen die Anleger vorsichtig agieren, ebenso wie die Corona-Pandemie mit Rekordinfektionszahlen in einigen Ländern. Tagesverlierer ist, wo zusätzlich die mit Liquiditätsproblemen kämpfende Immobilienbranche ein Belastungsfaktor ist. Tendenziell verkauft werden in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor, nachdem sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping bei ihrem virtuellen Treffen auch darüber unterhalten haben sollen, gemeinsam ihre strategischen Ölreserven anzuzapfen, um den steigenden Energiepreisen zu begegnen. Für das deutliche Minus in Hongkong zeichnen neben Immobilienwerten vor allem Technologieaktien verantwortlich. Tencent und Meituan büßen je über 2 Prozent ein. Alibaba kommen sogar um 4,7 Prozent zurück. Das Unternehmen wird später am Tag Geschäftszahlen vorlegen. Im Immobiliensektor verlieren Country Garden 3,7 und Sunac 2,0 Prozent. China Evergrande geben um knapp 4 Prozent nach. Der unter Liquiditätsknappheit ächzende Immobilienriese will nun seine komplette Beteiligung am Film- und Fernsehproduzenten Hengten Networks Group zu Geld machen. Dadurch sollen bis zu umgerechnet 273,5 Millionen Dollar in die Kasse kommen. In Tokio knicken Eisai um 8 Prozent ein, nachdem sich die Chancen für die Zulassung eines Alzheimer-Medikaments des Unternehmens in der EU eingetrübt haben.

US-NACHBÖRSE

Cisco sackten um gut 6 Prozent ab, weil der Netzwerkausrüster in seinem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen beim Gewinn zwar knapp übertroffen, mit seinem Ausblick aber enttäuscht hatte. Nvidia übertraf derweil mit einem Rekordumsatz die Erwartungen und auch der Gewinn fiel unerwartet gut aus, der Kurs schoss um über 5 Prozent nach oben. Einen Kurssprung machten Victoria's Secret (+10,9%) nach einem besser als erwartet ausgefallenen Gewinn des Wäscheherstellers. Bath & Body Works (ehemals L Brands) legten um 2,9 Prozent zu, nachdem der Einzelhändler erstmals nach der Abspaltung von Victoria's Secret Zahlen vorgelegt hatte. Diese fielen bei Gewinn wie Umsatz besser als von Analysten erwartet aus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.931,05 -0,6% -211,17 +17,4% S&P-500 4.688,67 -0,3% -12,23 +24,8% Nasdaq-Comp. 15.921,57 -0,3% -52,28 +23,5% Nasdaq-100 16.308,07 -0,0% -1,70 +26,5% Mittwoch Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 800 Mio 787 Mio Gewinner 1.118 1.500 Verlierer 2.227 1.810 unverändert 161 169

Etwas leichter - Händler vermissten neue Impulse angesichts des Umstandes, dass sich die Indizes wieder in Richtung ihrer Rekordstände bewegten. In den Blick rückte wieder einmal die Schuldenobergrenze, nachdem Finanzministerin Janet Yellen gewarnt hatte, dass die Regierung ihren finanziellen Verpflichtungen ab dem 15. Dezember nicht mehr nachkommen könne, wenn der Kongress die Schuldenobergrenze nicht anhebe. Lowe's zogen um 0,4 Prozent an und erreichten im Verlauf ein Rekordhoch. Der Einzelhändler für Heimwerkerbedarf schlug umsatz- und ergebnisseitig die Markterwartungen. Nach vorbörslich noch kräftigen Gewinnen, verloren La-Z-Boy am Ende 7,6 Prozent, nachdem der Inneineinrichter gute Zweitquartalszahlen vorgelegt hatte. Allerdings warnte das Unternehmen auch vor Unterbrechungen der Lieferkette. Beim Einzelhändler Target lief es zahlenmäßig zwar gut, der Kurs verlor dennoch 4,7 Prozent. Kritik entzündete sich aber an den üppig gestiegenen Lagerbeständen. Pfizer (+2,6%) profitierten vom Zulassungsantrag für seine Pille zur Behandlung von Corona. Visa verloren 4,7 Prozent, weil Amazon künftig keine Zahlungen mit in Großbritannien ausgegebenen Kreditkarten von Visa mehr akzeptieren will.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,50 -2,0 0,52 38,3 5 Jahre 1,23 -3,4 1,27 87,2 7 Jahre 1,48 -4,5 1,52 82,7 10 Jahre 1,59 -4,6 1,64 67,6 30 Jahre 1,98 -4,7 2,03 33,5

US-Staatsanleihen zeigten eine kräftige Gegenbewegung auf die teils herben Verluste der Vortage. Die Zehnjahresrendite fiel um 4,6 Basispunkte.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:15 % YTD EUR/USD 1,1319 +0,0% 1,1318 1,1306 -7,3% EUR/JPY 129,23 +0,0% 129,19 129,87 +2,5% EUR/GBP 0,8387 -0,0% 0,8389 0,8404 -6,1% GBP/USD 1,3495 +0,0% 1,3493 1,3453 -1,3% USD/JPY 114,17 +0,0% 114,15 114,89 +10,6% USD/KRW 1.182,66 -0,1% 1.182,66 1.182,46 +8,9% USD/CNY 6,3778 -0,0% 6,3780 6,3855 -2,3% USD/CNH 6,3789 +0,1% 6,3752 6,3866 -1,9% USD/HKD 7,7889 +0,0% 7,7878 7,7881 +0,5% AUD/USD 0,7280 +0,2% 0,7264 0,7297 -5,5% NZD/USD 0,7027 +0,4% 0,6998 0,7008 -2,2% Bitcoin BTC/USD 59.666,51 -0,6% 60.003,26 59.519,76 +105,4%

Der US-Dollar konsolidierte seine Aufschläge nach der jüngsten Rally, der Dollarindex tendierte 0,1 Prozent leichter. Händler sprachen von leichten Gewinnmitnahmen, denn das Umfeld bleibe für den Greenback angesichts der Zinserhöhungsfantasie in den USA günstig.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,67 78,36 -0,9% -0,69 +62,9% Brent/ICE 79,84 80,28 -0,5% -0,44 +57,8%

Die Erdölpreise sanken deutlich um bis zu 3 Prozent mit Berichten, wonach US-Präsident Joe Biden Chinas Machthaber Xi Jinping ersucht haben soll, Teile der chinesischen Ölreserven freizugeben. In den USA würden ähnliche Schritte erwogen. Dass die US-Rohöllagerbestände überraschend in der Vorwoche gesunken sind, blieb ohne Auswirkung.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.863,90 1.867,53 -0,2% -3,64 -1,8% Silber (Spot) 24,98 25,08 -0,4% -0,10 -5,4% Platin (Spot) 1.061,47 1.061,92 -0,0% -0,45 -0,8% Kupfer-Future 4,24 4,27 -0,6% -0,03 +20,4%

Gold (+0,8%) war mit den sinkenden US-Marktzinsen und dem wieder leicht nachgebenden Dollar gesucht, ebenso in seiner Funktion als Inflationsschutz.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

CHINA EVERGRANDE

Der in schwere finanzielle Schieflage geratene chinesische Immobilienkonzern Evergrande plant, seinen Anteil an der in Hongkong notierten Produktionsfirma Hengten Networks für Film- und Fernsehprogramme für 2,13 Milliarden Hongkong-Dollar oder umgerechnet rund 241,7 Millionen Euro zu verkaufen. Damit will der hoch verschuldete Immobilienentwickler an Barmittel gelangen.

CISCO SYSTEMS

hat in seinem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen beim Gewinn knapp übertroffen, doch mit seinem Ausblick enttäuscht. Der Gewinn belief sich auf 3 (Vorjahr: 2,2) Milliarden Dollar oder 70 (51) Cent je Aktie, auf bereinigter Basis lag er bei 82 Cent. Analysten hatten mit 80 Cent gerechnet. Der Umsatz kletterte um 8 Prozent auf 12,9 (11,9) Milliarden Dollar, hier hatten Analysten 12,98 Milliarden auf dem Schirm. Für das zweite Geschäftsquartal rechnet Cisco mit einem bereinigten Gewinn zwischen 80 und 82 Centje Aktie. Analysten sahen hier bislang 82 Cent.

