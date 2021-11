Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Es bleibt dabei. Der DAX bewegt sich nur wenig. Trotzdem reicht es immer wieder zu einem neuen Rekordhoch - so auch gestern. Heute sind die Vorgaben aus Übersee schwächer. Vor allem in Hong Kong ging es deutlich nach unten. Bei den Einzelthemen geht es heute um Öl, Euro, Nvidia, Thyssenkrupp, Varta und Continental. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.