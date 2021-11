Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstagmorgen ein stabiler Handelsauftakt ab. Ungeachtet schwächerer Vorgaben aus Übersee dürfte sich der DAX +0,02% dabei auf hohem Niveau behaupten. Ermüdungserscheinungen sind weiterhin nicht zu erkennen, zumal der aktuell weiter schwache Euro stützt. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex rund 0,1 Prozent höher bei 16.274 Punkten gesehen. Der Eurozonen-Leitindex ...

