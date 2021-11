DGAP-News: OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert - Bruttoemissionserlös beträgt knapp EUR 2,6 Mio.



18.11.2021 / 09:00

OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Barkapitalerhöhung vollständig platziert - Bruttoemissionserlös beträgt knapp EUR 2,6 Mio.



Hamburg, 18. November 2021 - Die im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung der OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft ("OAB AG") angebotenen 1.723.011 Neuen Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,50 je Aktie wurden vollständig von Aktionären bezogen bzw. im Wege der Privatplatzierung gezeichnet. Das entspricht einem Bruttoemissionserlös von TEUR 2.585. Die Neuen Aktien sind ab dem 01. Juli 2020 gewinnberechtigt.

Jana Retsch, Vorstand der OAB AG, freut sich über den erfolgreich abgeschlossenen Verlauf der vorgenommenen Kapitalerhöhung: "Die Vollplatzierung der neuen Aktien ist ein starker Vertrauensbeweis der Aktionäre in eine erfolgreiche Zukunft der OAB AG. Für dieses Zeichen des Vertrauens danke ich herzlich. Mit dem zusätzlich zur Verfügung gestellten Kapital sind wir gut aufgestellt, die Neuausrichtung unserer Gesellschaft in die Tat umzusetzen und nach Identifikation geeigneter Zielgesellschaften erste Investments zu tätigen."

Nach der bis zum Ende November 2021 zu erwartenden Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beträgt das Grundkapital der OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft EUR 4.738.281,00, eingeteilt in 4.738.281 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00. Zusammen mit der Anmeldung der Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals wird der Vorstand das Genehmigte Kapital 2021 II zur Eintragung ins Handelsregister anmelden. Die zugrundeliegende Ermächtigung wurde ebenso wie die aktuelle Barkapitalerhöhung von der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2021 beschlossen und ermächtigt den Vorstand der Gesellschaft, das Grundkapital bis zum 14. Juni 2026 durch die Ausgabe von bis zu 861.505 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen; sie tritt neben diejenige des bereits im Handelsregister eingetragenen Genehmigten Kapitals 2021 I mit der Ermächtigung zur Ausgabe von bis zu 1.507.635 Aktien.

Über die OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft:

Die OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft ("OAB AG") ist eine Beteiligungsgesellschaft, die ihr Kapital in mittelständische Unternehmen und Immobilienprojekte im deutschsprachigen Raum investieren will. Die OAB AG eröffnet damit künftig ihren Aktionären Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aussichtsreicher Investments. Die Gesellschaft ist mit Kursnotierungen im Freiverkehr der Börsen Hamburg und Berlin handelbar. Als Privatbrauerei unter dem Namen "Osnabrücker Aktien-Bierbrauerei" im Jahr 1860 gegründet, ist die OAB AG mit seit 1870 ununterbrochen fortlaufenden Kursfeststellungen eine der ältesten börslich gehandelten Aktiengesellschaften Deutschlands. Nach jahrelanger Inaktivität wurde sie mit dem Einstieg einer neuen Investorengruppe im September 2020 reaktiviert. Die konzeptionelle Neuausrichtung der OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2021 mit der Zustimmung ihrer Aktionäre zu umfangreichen Kapitalmaßnahmen und einer Neufassung ihrer Satzung abgeschlossen.

Kontakt:

OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Hohe Bleichen 8

20354 Hamburg

Tel: +49 40 555536202

Fax: +49 40 55553625

E-Mail: info@oab-ag.de;

www.oab-ag.de

Kontakt Presse & Investor Relations:

Pothorn & Partner Public Relations

Axel Pothorn

Dorotheenstr. 139

22299 Hamburg

Tel: +49 171 5329693

E-Mail: ir@pothorn-pr.de



