Der Dax schafft es auch den vierten Tag in Folge ein neues Rekordhoch bei 16.283 Punkten zu markieren. Anschließend ging ihm jedoch die Puste aus. Am Ende eines wenig bewegten Handelstages schloss der Deutsche Aktienindex kaum verändert bei 16.251 Zählern. Die gestrige Handelsspanne betrug gerade einmal 43 Punkte. Während sich die Gewinnmitnahmen in Grenzen halten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...