Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Aktien- und Rentenmärkten gleichermaßen ist die Stimmung weiterhin gut, denn die Notenbankvertreter wiederholen das Mantra, dass der Inflationsanstieg im Wesentlichen auf temporären Faktoren beruhe, so die Analysten der Helaba.Selbst positiv überraschende US-Konjunkturdaten hätten in den letzten Tagen keinen generellen Sentimentwechsel erzeugen können. Während die Aktien von positiven wirtschaftlichen Perspektiven profitieren würden, würden sich die Akteure am Rentenmarkt anscheinend auf die weiterhin generöse Geldpolitik fokussieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...