Hyundai hat auf der AutoMobility in Los Angeles das Batterie-elektrische SUV-Konzeptfahrzeug Seven enthüllt, mit dem der koreanische Hersteller einen Ausblick auf sein großes E-SUV Ioniq 7 liefert. Das Serienmodell soll aber erst 2024 auf den Markt kommen, weshalb der Seven noch keine seriennahe Studie ist. Als technische Basis des Seven dient die Electric Global Modular Platform (E-GMP), die dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...