Die Vienna Insurance Group hat das Prämienvolumen in dern ersten drei Quartalen um 5,1 Prozent auf 8.391 Mio. Euro gesteigert. Mit 376,1 Mio. Euro kann das Ergebnis vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr um 41,2 Prozent verbessert werden. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen ist um 56,9 Prozent gewachsen und beträgt per 30.9.2021 274,6 Mio. Euro. "Die VIG-Gruppe zeigt auch in schwierigen Situationen Sicherheit und Stabilität. Auch die ökonomische Entwicklung in unserer Region Zentral- und Osteuropa verläuft besser als noch vor einigen Monaten prognostiziert. Wir sind somit sehr zuversichtlich, unsere angestrebten Zielwerte für 2021 zu erreichen und das prognostizierte Prämienvolumen von 10,4 Mrd. Euro zu übertreffen", so Generaldirektorin Elisabeth ...

Den vollständigen Artikel lesen ...