Nachdem zuletzt die DZ Bank und die Deutsche Bank die Daimler-Aktie zum Kauf empfohlen haben, legt am Donnerstag Berenberg nach. Das Papier schickt sich an, die psychologisch wichtige Marke von 90 Euro zu knacken.Vor wenigen Tagen hat Analyst Michael Punzet von der DZ Bank die Daimler-Aktie in die Auswahlliste "Equity Long Ideas" aufgenommen. Wenige Tage später legte die Deutsche Bank nach. Analyst Tim Rokossa sieht für die Daimler-Aktie Potenzial bis 95 Euro.Am Donnerstag startet Berenberg die ...

