Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gut behauptet zum US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1328 US-Dollar. Am späten Vorabend war sie mit 1,1314 Dollar gehandelt worden, nachdem sie im Tagestief am Mittwoch unter die Marke von 1,13 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gerutscht war.Die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA unterstützt weiterhin den ...

