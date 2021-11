Das börsennotierte Catering-Unternehmen Do & Co hat trotz Corona-Auswirkungen und dank Kostendisziplin das 4. Quartal in Folge mit einem Gewinn abschließen können. Konkret liegt das Konzernergebnis im Halbjahr bei 7,32 Mio. Euro (Vorjahreswert: -37,27 Mio. Euro). Der Umsatz im Halbjahr erreichte 286,02 Mio. Euro, was einer Steigerung von 156,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBITDA beträgt 48,83 Mio. Euro (VJ: 6,59 Mio. Euro), die EBITDA-Marge liegt bei 17,1 Prozent (VJ: 5,9 Prozent). Das EBIT hat einen Wert von 23,86 Mio. Euro erreicht (vs -31,58 Mio. Euro im HJ 2020). Die EBIT-Marge beträgt 8,3 Prozent (VJ: -28,4 Prozent). Der Bestand liquider Mittel beträgt zum Stichtag 209,49 Mio. Euro. Wie vom Management angekündigt, konnten neue ...

