Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), eine führende Plattform für Kapitalmarktkommunikation, gab seine Aufnahme in die Deloitte Technology Fast 500 bekannt, eine Rangliste der 500 am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Biowissenschafts-, Fintech- und Energie-Tech-Unternehmen in Nordamerika. Q4 erhielt außerdem eine Enterprise Fast 15-Auszeichnung, eine Auszeichnungskategorie des Technology Fast 50-Programms.

Q4 ist eine Kommunikationsplattform für Kapitalmärkte, die darauf ausgelegt ist, börsennotierte Unternehmen sowie die Käufer- und die Verkäuferseite über ihre entscheidenden Workflows hinweg miteinander zu verbinden, und zwar in den Bereichen Anlegerbeziehungen, Zugang zur Unternehmensführung, Research und Transaktionsmanagement.

Über seine Kapitalmarktplattform bietet Q4 inzwischen mehr als 2.600 börsennotierten Unternehmen und Investmentbanken innovative Lösungen für Investorenbeziehungen und Zugang zur Unternehmensführung. Zudem betreut Q4 auf seiner Plattform monatlich über 13 Millionen Investoren und Sell-Side-Analysten um mehr über die Unternehmen zu erfahren, in die sie investiert sind. Angesichts dieser Größenordnung hat Q4 riesige Datenmengen gesammelt, die eigene Erkenntnisse über das Verhalten der Kapitalmarktteilnehmer liefern. Das Unternehmen befindet sich in der Anfangsphase der Auswertung dieser Erkenntnisse zum Nutzen seiner Kunden.

Die vertrauenswürdige, sichere und hochgradig skalierbare Plattform von Q4 soll alle Kapitalmarktteilnehmer dabei unterstützen, das richtige Unternehmen über die richtige Bank zum besten Zeitpunkt mit dem richtigen Investor zu verbinden. Q4 geht davon aus, dass seine Daten und Erkenntnisse in Zukunft noch umfangreicher und nützlicher für jedes Segment der von ihm bedienten Märkte werden, um Effizienz, bessere Interaktionen und intelligentere Entscheidungen auf den Kapitalmärkten zu fördern.

"Wir sind stolz darauf, zur Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Deloitte zu gehören. Wir sind insbesondere über das Wachstum erfreut, das wir in den letzten Jahren erreicht haben", so Gründer und CEO Darrell Heaps. "Wir sind unglaublich stolz auf das, was wir bisher aufgebaut haben, aber noch mehr freuen wir uns auf das, was noch kommen wird, da wir hart daran arbeiten, drei Seiten der Kapitalmärkte auf unserer Plattform zu vereinen. Wir glauben, dass die Zusammenführung von Unternehmen, der Verkaufsseite und der Kaufseite auf unserer Plattform mit integrierten Anwendungen, gemeinsamer Identität und Daten, unterstützt durch angereicherte Analysen, eine enorme Effizienz mit sich bringen wird, um das richtige Unternehmen mit dem richtigen Investor über die richtige Bank zur richtigen Zeit zusammenzuführen und letztendlich effektivere Interaktionen über das gesamte Markt-Ökosystem zu ermöglichen."

"Jedes Jahr wirft der Technology Fast 500 ein Schlaglicht auf führende Innovatoren im Technologiebereich, und dieses Jahr bildet keine Ausnahme", erläuterte Paul Silverglate, stellvertretender Vorsitzender, Deloitte LLP, und Leiter des US-Technologiesektors. "Angesichts der unzähligen Herausforderungen, die die Pandemie mit sich brachte, waren die Besten und Klügsten in der Lage, sich neu zu orientieren, sich zu verändern und zu wachsen. Wir gratulieren den ausgezeichneten Unternehmen und insbesondere den talentierten Mitarbeitern, die ihren Erfolg vorantreiben."

"Wir sind überaus stolz darauf, die diesjährigen Enterprise Fast 15-Gewinner auszuzeichnen, die Kanadas Elite im Technologiesektor darstellen", erklärte Anders McKenzie, Partner und nationaler Leiter des Technology Fast 50-Programms bei Deloitte Canada. "Ihre kühne Vision für die Zukunft, ihr Wettbewerbsdrang und ihre Leidenschaft, Grenzen zu verschieben, geben den Takt vor, mit dem sie die kanadische Innovation vorantreiben."

Über die 2021 Deloitte Technology Fast 500

Die Deloitte Technology Fast 500 ist eine Rangliste der am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Biowissenschafts-, Fintech- und Energietechnologieunternehmen in Nordamerika, die bereits zum 27. Mal veröffentlicht wird. Die Preisträger des Technology Fast 500 Award werden auf der Grundlage des prozentualen Umsatzwachstums im Zeitraum von 2017 bis 2020 ausgewählt.

Um für die Technology Fast 500 berücksichtigt zu werden, müssen Unternehmen über geschütztes geistiges Eigentum oder Technologien verfügen, die in Produkten an Kunden verkauft werden, welche zu einem Großteil der Betriebseinnahmen des Unternehmens beitragen. Die Unternehmen müssen im Basisjahr einen Betriebsumsatz von mindestens 50.000 US-Dollar und im laufenden Jahr einen Betriebsumsatz von mindestens 5 Millionen US-Dollar erzielen. Außerdem müssen die Unternehmen seit mindestens vier Jahren im Geschäft sein und ihren Hauptsitz in Nordamerika haben.

Über das Deloitte Technology Fast 50 Programm

Das Deloitte Technology Fast 50-Programm ist Kanadas herausragendes Technologie-Auszeichnungsprogramm. Das Programm, in dem Unternehmenswachstum, Innovation und Unternehmertum ausgezeichnet werden, umfasst verschiedene Kategorien, darunter das Technology Fast 50 Ranking, Enterprise Fast 15, Clean Technology und Companies-to-Watch. Im Rahmen des Programms werden auch Unternehmen aus dem North American Technology Fast 500-Ranking ausgezeichnet, das Technologieunternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada identifiziert. Zu den Sponsoren des Programms 2021 gehören Deloitte, RBC, EDC, Miller Thomson, Clarity Recruitment und Lafond. Weitere Informationen finden Sie unter www.fast50.ca.

Über Q4

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ist eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise umgestaltet, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu arbeiten, zu kommunizieren und miteinander in Kontakt zu treten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mittels der IR-Website-Produkte des Unternehmens, mittels seiner Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, seiner Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und seiner Tools für die Analyse von Aktionären und Märkten. Das Unternehmen ist ein zuverlässiger Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen, darunter 50 des S&P 500, sowie von erstklassigen Investmentbanken. Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto, mit Niederlassungen in New York und London. Um mehr über Q4 zu erfahren, besuchen Sie bitte www.q4inc.com.

