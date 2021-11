Pressemitteilung der PANDION AG:

PANDION AG verkauft größtes Gewerbeprojekt der Unternehmensgeschichte

- Verkauf des größten Büroprojektes von PANDION im Rahmen eines Forward Fundings an Union Investment- Entwicklung von rund 44.700 m² Bürofläche bis Sommer 2024 in München-Haidhausen- Vollständige Vermietung an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat im Rahmen eines Forward Fundings das Bürogebäude PANDION OFFICEHOME Werksviertel I an Union Investment verkauft. Die Fertigstellung ...

