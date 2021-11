Kreuztal (ots) -Ab jetzt heißt es: "Let's Schweppes". Mit einem neuen Claim und der passenden Markenkampagne setzt Schweppes zum Jahresende über alle relevanten Touchpoints aufmerksamkeitsstarke Impulse in Deutschland und Österreich. Der Marktführer im Segment Bittergetränke präsentiert sich dabei als Synonym für besondere (Geschmacks-)Erlebnisse und zeigt eindrücklich: Ob pur oder im Mix, mittags als Erfrischung oder abends als idealer Filler - das Original ist immer die richtige Wahl.Inszeniert wird die Vielfalt an Schweppes Momenten in einem frischen, urban-lässigen Look und einer ganz eigenen Dynamik, die gezielt sowohl jüngere Verwender:innen anspricht als auch bestehende Fans mitnimmt. Eine farbintensive Bildsprache, starke Charaktere, ungewöhnliche Blickwinkel, spritzige Close-ups und ein prickelnd-pulsierender Sound machen "Let's Schweppes" zu einem ganzheitlichen Markenerlebnis - und deutlich, dass die Kultmarke einen neuen Takt in der Kommunikation anschlägt. So erfrischend, vielseitig und bunt wie die Produkte und ihre Zielgruppen selbst."Let's Schweppes ist Ausdruck des besonderen Lebensgefühls für das Schweppes steht. Mit der neuen Kampagne möchten wir Lust auf das Erleben machen, Lust auf das Ausprobieren und das unbeschwerte Genießen im Augenblick - mit Schweppes als jederzeit perfektem Begleiter", sagt Lars Dammertz, verantwortlich für das Marketing Schweppes Deutschland und Leiter Marketing AFG/Neue Marken, Krombacher Brauerei. "Nach der erfolgreichen "Schweppes Zeitreise"-Kampagne von 2017, stellen wir das Hier und Jetzt in den Mittelpunkt unserer Kommunikation. Wir denken den Look & Feel der Marke zeitgemäß weiter und inszenieren in starken Kreationen die Vielfalt, die Schweppes mit seinen Produkten bietet, feiert und belebt."Entwickelt wurde die neue Markenkampagne von der Werbeagentur GLÜCK Berlin, die seit 2017 für Schweppes in Deutschland und Österreich tätig ist. "Schweppes ist ein Versprechen an Erlebnisse. Deshalb fühlen sich die People und Locations, Drinks und Sound der Markenkampagne eher wie ein Musikvideo an. Wir sind stolz, seit fünf Jahren die Kommunikation für die Marke zu verantworten", sagt Bastian Meneses von Arnim, Geschäftsführer GLÜCK.Der kreativen Umsetzung folgt eine konsequente Media-Strategie, die ebenfalls auf hohe Durchsetzungskraft bei den Zielgruppen setzt. Zu sehen ist die neue Kampagne ab dem 18. November sowohl auf reichweitenstarken TV-Sendern als auch digital verlängert über Online- und Social Media-Kanäle. Hinzu kommen Aktivierungen am POS. Insgesamt werden in Deutschland und Österreich so über alle Medien mehr als 304 Mio. Kontakte erzielt - und damit zur bevorstehenden Feiertagssaison breite Aufmerksamkeit für das Markenoriginal garantiert.Hier gibt es den TV-Spot und das Bildmaterial zur Kampagne zu sehen: https://www.schweppes.de/letsschweppesEntwickelt und umgesetzt wurde der neue Schweppes Markenauftritt vonSchweppes Deutschland:Lars Dammertz, Leiter Marketing AFG/Neue MarkenNadja Mona Ardinski, Produktmanagerin SchweppesDrinks & More:Janka von Kalinowsky, Head of Brand Experience &-Activation MarketingAgentur:GLÜCK BerlinBastian Meneses von Arnim, Geschäftsführer KreationMaja Cerning, Senior Art DirectorRegie:Matthäus Bussmann, Director Live ActionDamien Groves, Director TabletopProduktion:Bubbles Film, BerlinBarbara Kranz, Executive ProducerFrank Hasselbach, Executive ProducerMusik:Sizzer MusicPressekontakt:Schweppes Deutschland GmbHPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@schweppes.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Original-Content von: Schweppes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72586/5076182