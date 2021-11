Die SZKB hat Georg Schwimmer per 1. Januar 2022 die Leitung Private Banking Schwyz übertragen. Er löst Marco Caprez ab, der sich entschlossen hat, die Abteilungsleitung weiterzugeben.Schwyz - Die Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank hat Georg Schwimmer per 1. Januar 2022 die Leitung Private Banking Schwyz übertragen. Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) konnte mit Georg Schwimmer einen SZKB-internen Bewerber und Absolventen des SZKB-Talentprogramms für diese wichtige Funktion gewinnen. Der 38-Jährige ist Vater von 2 Kindern und wohnt mit seiner Familie in Brunnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...