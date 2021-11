Kulmbach (ots) -Mit dem limitierten Bildband "Börse - 25 Jahre in Bildern" veröffentlichen das Anlegermagazin DER AKTIONÄR und die PLASSEN Buchverlage am 25. Jahrestag des Börsengangs der Deutschen Telekom einen exklusiven Bildband zur Börse. Börsenmedien-Eigentümer und Herausgeber Bernd Förtsch nimmt gemeinsam mit Autor Leon Müller auf 248 Seiten Börsianer, Finanzinteressierte und Zeitzeugen mit auf eine Zeitreise durch ein Vierteljahrhundert deutscher Aktienkultur."Der Börsengang der Deutschen Telekom am 18. November 1996 markierte den Beginn einer neuen Epoche. Vorher sprach niemand über Aktien, von da an plötzlich jeder. Auf Euphorie folgte alsbald Depression. Auf den neuerlichen Aufschwung folgte die Finanzkrise. Die vergangenen 25 Jahren waren ein großes Auf und Ab. Das bringen die Bilder zum Ausdruck, unterstreichen die Kommentare", beschreibt Herausgeber Bernd Förtsch das hochwertig produzierte Werk seines Verlagshauses."Der Bildband ist eine Hommage an einen magischen Ort. Die Fotografien, die wir verwendet haben, zeigen diese Magie, machen die Emotionen lebendig. Angefangen bei der T-Aktie über die Lehman-Pleite bis hin zum Wirecard-Skandal und seinen Protagonisten", so Autor Leon Müller, der als Chefredakteur bei der Börsenmedien AG unter anderem das Wochenmagazin DER AKTIONÄR und den Monatstitel einfach börse verantwortet.Die Börsenmedien AG, zu der neben dem führenden Anlegermagazin DER AKTIONÄR, das in diesem Jahr ebenfalls 25-jähriges Bestehen feiert, auch die PLASSEN Buchverlage gehören, veröffentlicht mit "Börse - 25 Jahre in Bildern" den ersten Bildband dieser Art auf dem deutschen Markt. Aufmachung - in Leinen gebunden, geprägt, in einem geprägten Schuber - und Limitierung machen den Bildband zu einem begehrten Sammlerstück.Bilder, die Geschichte schreibenDer Bildband blickt zurück auf die prägendsten und stärksten Geschichten an der Börse, ausführlich und eindrucksvoll bebildert und kommentiert: beginnend mit dem Börsengang der Deutschen Telekom über den Neuen Markt, die Anschläge des 11. September und die Lehman-Brothers-Krise bis hin zum Wirecard-Skandal und der Corona-Pandemie. So erinnert der Bildband nicht nur an geschichts- und wirtschaftsträchtige Ereignisse und Persönlichkeiten, sondern weckt auch damit verbundene Emotionen und Erinnerungen. Für Börsianer, Finanzinteressierte und Zeitzeugen ist "Börse - 25 Jahre in Bildern" eine gleichermaßen umfangreiche wie eindrucksvolle Hommage an den Ort, der Anleger seit einem Vierteljahrhundert begeistert."Börse - 25 Jahre in Bildern" ist auf 1.500 Stück limitiert und über die Börsenmedien AG zum Preis von 100 Euro erhältlich. Weitere Informationen rund um den Bildband gibt es hier (https://www.boersenmedien.de/shop/bildband-boerse.html).Über die Börsenmedien AG:Die Börsenmedien AG zählt zu den tonangebenden Medienhäusern für Finanzinformationen im deutschsprachigen Raum und vereint zahlreiche erfolgreiche Marken unter einem Dach, darunter Deutschlands führendes Börsenmagazin DER AKTIONÄR, das Wochenmagazin für Börse und private Finanzen, DER AKTIONÄR TV - das Bewegtbildportal für Anleger, sowie die PLASSEN Buchverlage mit einem umfangreichen Angebot an Wirtschaftstiteln und Ratgeberbüchern. Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 hat die Börsenmedien AG immer wieder für Innovationen am Markt gesorgt. Im Vordergrund steht dabei stets ein Ziel: Privatanlegern jederzeit fundierte und geldwerte Informationen zur Verfügung zu stellen - ob in gedruckter Form, im TV oder digital. Neben dem Hauptsitz in Kulmbach unterhält die Unternehmensgruppe weitere Standorte in ganz Deutschland.Pressekontakt:Kontakt PresseQuadriga Communication GmbHKent Gaertnergaertner@quadriga-communication.de030-30308089-13Kontakt Börsenmedien AGLina-Theresa AhlfPressereferentinlina.ahlf@boersenmedien.de09221-9051-510Original-Content von: Börsenmedien AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60313/5076277