FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 640 (685) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4770 (4400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2470 (2650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KAINOS GROUP PRICE TARGET TO 2100 (1680) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RELX PRICE TARGET TO 2300 (1816) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 275 (256) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP INITIATES W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS WITH 'NEUTRAL' - TARGET 148 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 635 (640) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3700 (3350) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3240 (3140) PENCE - 'OUTPERFORM' - JEFFERIES INITIATES W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS WITH 'BUY' - TARGET 220 PENCE - JEFFERIES RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 2750 (2600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 335 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1585 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 75 (77) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY INITIATES EUROWAG WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 175 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BRITISH LAND TARGET TO 570 (540) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LAND SECURITIES TARGET TO 825 (775) P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2100 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1000 (925) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS IAG PRICE TARGET TO 225 (245) PENCE - 'BUY' - UBS INITIATES W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS WITH 'BUY' - TARGET 175 PENCE - UBS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4300 (3800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INFORMA TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 570 (540) PENCE - UBS RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 188 (187) PENCE - 'BUY'



