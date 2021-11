FRANKFURT (dpa-AFX) - Siemens Healthineers haben am Donnerstag mit weiteren Rekordständen ihre hohen Kursgewinne vom Vortag ausgeweitet. Zuletzt legten sie vorne im Dax um 3,6 Prozent zu.

Ehrgeizige Mittelfristziele hatten zur Wochenmitte die Papiere des Medizintechnikers angetrieben. Am Donnerstag hoben nun Analysten ihre Kursziele an. Der Konzern werde seine Führungsrolle in medizinischer Bildgebung wohl noch ausbauen und in Diagnostik zu den Wachstumsraten des Marktes aufschließen, äußerte sich etwa Falko Friedrichs von der Deutschen Bank./ajx/jha/