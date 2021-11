Unterföhring (ots) -Eine Show - viele Antworten! Im großen "The Masked Singer"-Finale werden am Samstag (20. November, 20:15 Uhr) live auf ProSieben die letzten vier Rätsel im größten TV-Rätsel Deutschlands gelüftet: Wer schmettert als DIE RAUPE die ganz großen Songs? Wer reißt die Zuschauer:innen als MÜLLI MÜLLER jede Woche von den Sitzen? Wer verbreitet als DER MOPS viel Liebe? Wer verzaubert Woche für Woche als DIE HELDIN? Und welcher Star gibt als Letzte:r seine Identität preis und übernimmt den MaskedSinger-Pokal von Frühjahrssieger Sasha?Der Sänger ist prominenter Rategast im Finale und überreicht live den Pokal: "Der Dino ist zurück! Nachdem ich selbst die Show hautnah als maskierter Sänger miterleben durfte, habe ich einen ganz anderen Blick auf die Stars unter den Masken und ein paar heiße Tipps im Gepäck. Und dann noch eine Show mit Publikum im Studio - das wird ein Fest!"Matthias Opdenhövel moderiert das "The Masked Singer"-Finale. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.Das sind die aktuellen Spekulationen zu den Final-Masken:DIE RAUPE: Verbirgt sich unter der Raupe etwa Jeanette Biedermann? Der Name fiel im Rateteam, in der ProSieben-App und auf Social Media. Noch weiter vorne dabei sind Anke Engelke, Sandy Mölling und Vanessa Mai.Rategast Sasha: "Dass die Raupe eine Wahnsinnsstimme hat, haben wir alle gehört. Vielleicht überrascht sie uns im Finale noch mit einer ganz neuen Facette."MÜLLI MÜLLER: Das größte Fragezeichen für das Rateteam: Rea Garvey vermutet Wincent Weiss, Ruth Moschner Wolfgang Petry und Joko Winterscheidt zuletzt Thomas D. Die Rate-Community hat außerdem Alexander Klaws und Teddy Teclebrhan in der engeren Auswahl. Oder sind vielleicht alle Tipps für die Tonne?!Rategast Sasha: "Mülli ist für mich die absolute Wundertüte und dabei so supersympathisch. Man weiß nie, was als nächstes kommt. Die Liebeserklärung an seine Tonne 'Berta' im Halbfinale war schon großes Kino! Er erinnert mich ein bisschen an den Dino ... (lacht)."DER MOPS: RAUPE oder MOPS? Auch beim MOPS tippen einige in der Rate-Community aktuell auf Jeanette Biedermann. Die Sängerin findet sich in illustrer Gesellschaft mit Namen wie Johanna Klum, Inka Bause, Carolin Nymczyk und Palina Rojinski.Rategast Sasha: "Den Mops finde ich sehr spannend. Immer ein bisschen der Underdog, aber hat ein dickes Fell - und so treue Augen, dass man ihn am liebsten die ganze Zeit knuddeln möchte."DIE HELDIN: Joko Winterscheidt ist sich im Halbfinale zu 100 Prozent sicher: "Klaas macht nächstes Jahr bei MaskedSinger mit, wenn das nicht Jeannine Michaelsen ist!" Die Moderatorin können sich die Zuschauer:innen ebenfalls gut vorstellen. Doch auch Sängerin Christina Stürmer steht hoch im Kurs. Weitere Vermutungen: Stefanie Kloß (Rate-Community) und Jennifer Weist (Ruth Moschner).Rategast Sasha: "Eine ganz tolle Maske. Kämpferisch, mystisch, spannende Songs. Ich wünsche mir, dass DIE HELDIN zum Finale alle nochmal so richtig mitreißt!"Das erste Interview mit dem Sieger von "The Masked Singer" gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial",direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star seine Maske am längsten aufbehält und als Letzte:r abnehmen darf.TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet auch zum Finale von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.Das große "The Masked Singer"-Finale am Samstag, 20. November 2021, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynMehr Infos, Interviews, Hintergründe und Fotos zu "The Masked Singer" und den neuen Masken auf der Presseseite und in der MaskedSinger-Online-WeltHashtag zur Show: MaskedSingerPressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, -1169email: frank.wolkenhauer@seven.one, petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5076317