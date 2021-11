Berlin (ots) -Lesen darf im digitalen Zeitalter nicht verloren gehenAm 19. November findet in diesem Jahr der bundesweite Vorlesetag unter dem Motto "Freundschaft und Zusammenhalt" statt. Dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann:"Rund 6,2 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Die Zahl ist kleiner geworden. Denn die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in den letzten Jahren mit dem Bundesbildungsministerium zahlreiche Programme auf den Weg gebracht. Damit konnte die Lesefähigkeit verbessert werden. Diese Erfolgsgeschichte muss auch von der links-gelben Koalition fortgeschrieben werden.Lesen ist nämlich der Schlüssel zur Teilhabe. Wer Probleme hat, wird ausgeschlossen, hat es in der Schule und im Beruf schwerer. Der normale Alltag wird zum Hürdenlauf. Lesekenntnisse sind essentiell.Der bundesweite Vorlesetag soll die Lust daran wecken. Über eine halbe Million Menschen haben sich im vergangenen Jahr daran beteiligt. Die Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden auch dieses Jahr aktiv 'Lesezeichen' setzen. Vorlesen bildet, verbindet und motiviert - Kinder und Erwachsene. Es ist ein Unterschied, ob ein Mensch oder eine App vorliest. Digitale Medien können das Vorlesen unterstützen, aber nicht ersetzen.An guten Büchern mangelt es nicht. Allerdings lesen Eltern in jeder dritten Familie in Deutschland ihren Kindern selten oder nie vor. Das hat Folgen. Umso wichtiger werden Kitas: In über 90 Prozent aller Kindertagesstätten gehört das Vorlesen einmal oder mehrmals täglich zum Tagesablauf.Aber nicht nur in Kitas, auch in Senioreneinrichtungen sollte Vorlesen Schule machen. Für viele ältere Menschen ist Lesen ein Grundbedürfnis, das sie aber allein oft nicht mehr erfüllen können. Deshalb sollte der Vorlesetag nach Ende der Pandemie stärker als bisher auch auf Senioreneinrichtungen ausgeweitet werden.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion dankt den vielen tausend Ehrenamtlichen, die bereits Vorlesepaten sind. Getreu des diesjährigen Mottos 'Freundschaft und Zusammenhalt' leisten sie einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Gerade die Coronapandemie ist für uns alle zu einer großen Herausforderung geworden. Veranstaltungen und Lesungen wurden von einem auf den anderen Tag abgesagt. Umso mehr brauchen wir weiterhin die Unterstützung vieler ehrenamtlich Engagierter."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5076410