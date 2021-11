Eschborn (ots) -Wer freut sich nicht schon darauf? Auf den Zauber des Moments und auf leuchtende Augen beim Auspacken der Geschenke. Wer sich selbst oder einen lieben Menschen beschenken möchte, findet in der Rado True Square Open Heart eine Uhr für Damen und Herren, die stilistisch gerne ein Statement setzen. Denn mit der eigenständigen Form und dem skelettierten Zifferblatt, das auf raffinierte Weise Einblicke in das Uhrwerk gewährt, entfaltet dieser Zeitmesser aus Hightech-Keramik eine besondere ästhetische Wirkung.Ganz in schwarzer oder weißer Hightech-Keramik gefertigt, präsentiert sich die Rado True Square Open Heart im viereckigen Monobloc-Gehäuse mit sanft gerundeten Ecken. Die Konstruktion des Uhrengehäuses entsteht in Spritzgusstechnik, was minutiöse Präzision in der Fertigung erfordert. Die Zeitmesser werden von einem Armband aus polierter schwarzer oder weißer Hightech-Keramik vervollständigt. Die einzigartigen Eigenschaften dieses kratzfesten Materials sorgen für ein sehr angenehmes Tragegefühl.Das großzügig ausgeschnittene Zifferblatt ermöglicht Einblicke in das fein dekorierte Swiss-Made-Automatikwerk mit einer Gangreserve von 80 Stunden. In Verbindung mit der unkonventionellen Formgebung der Uhr versprüht dieser wahrhaft "offenherzige" Anblick pure Extravaganz. Darüber hinaus ist die Rado True Square Open Heart mit einem PVD-beschichteten Titangehäuseboden und einem Saphirglas versehen, durch welches das Werk auch rückseitig betrachtet werden kann.Glänzende roségoldfarbene Akzente in Kombination mit schwarzer Hightech-Keramik oder goldfarbene Elemente, gepaart mit funkelnden Diamanten bei der Variante in Weiß, machen diese Uhr zum festlichen Luxus für sie und ihn. Die Zeiger und Stundenmarkierungen sind mit Leuchtmasse beschichtet und sorgen zu jeder Zeit für eine gute Ablesbarkeit.Die Rado True Square Open Heart vereint ein unverwechselbares Design, innovative Materialien, eine sinnliche Haptik, höchste Kratzfestigkeit und Schweizer Präzision - ein unvergessliches Geschenk, das nicht nur Uhrenfans eine Freude bereiten wird.Die Rado True Square Open Heart ist für EUR 2.320,00* (Modell aus schwarzer Hightech-Keramik) und EUR 2.920,00* (Modell aus weißer Hightech-Keramik mit Diamantindexen) unter https://www.rado.com/de_de/ und im ausgewählten Fachhandel erhältlich (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).Pressekontakt:Evelyn HolbachPublic Relations RadoThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Straße 2065760 EschbornTelefon: +49 (0)6196 88777 - 1603E-Mail: Evelyn.Holbach@swatchgroup.comRado Onlineshop: https://www.rado.com/de_deOriginal-Content von: Rado, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75914/5076424