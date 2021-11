Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Startete der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit einem Aufschlag von 16 Basispunkten bei 171,01 Prozentpunkten in die neue Woche, setzte er seine Aufwärtsbewegung bis auf 171,40 Prozentpunkte fort, so die Börse Stuttgart.Im weiteren Handelsverlauf sei der richtungsweisende Euro-Bund-Future am Montag wieder unter die Marke von 171,00 Prozentpunkten gesunken und notiere seither weitestgehend darunter. ...

