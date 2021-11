Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) ist ein Konzern im Umbruch: Cashcow Elevators wurde verkauft, um Löcher zu stopfen und den Umbau des Konzerns zu finanzieren. Gibt es ka noch einen weiteren Hoffnungsträger im Konzern: H2-Sparte,Und während der Stahlbereich immer noch unter Beobachtung steht, wahrscheinlich "verselbstständigt" wird. Und dann -gerüchtewiese - an die ThyssenKrupp Aktionäre "verschenkt werden soll", hat man sich zumindest in einer Sache festgelegt: H2 soll die Zukunft für den Konzern sein. So äusserte bereits im letzten Jahr die CEO Martina Merz die Konzentration auf Wasserstoff ...

