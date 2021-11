München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Kaum etwas ist spannender als die Hintergründe und Geschichten zu wahren Verbrechen. Genau so einen Einblick liefert das neue True-CrimeFormat "Im Angesicht" auf Crime + Investigation. In dem berichten fünf Prominente über ihre eigenen Erfahrungen. Den Anfang macht Katy Karrenbauer, die zum "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen" am 25.11. ihre Story erzählt - als exklusive Vorab-OnlinePremiere. Mario Hattwig hat für Sie schon einmal reingeschaut.Sprecher: Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist allgegenwärtig. Viel zu oft geschieht sie im häuslichen Bereich unter Menschen, die sich eigentlich nahestehen. Auch Schauspielerin Katy Karrenbauer musste das als Jugendliche am eigenen Leib erfahren.O-Ton 1 (Im Angesicht: Katy Karrenbauer, 9 Sek.): "Ich war fasziniert von jemandem, der sich durchsetzen konnte und der anerkannt war woanders und so gab es da zwischendurch immer mal Schlägereien. Ich war dann diejenige, die die Lederjacken hielt."Sprecher: Irgendwann gab es auch Übergriffe auf sie, aus scheinbar banalen Gründen.O-Ton 2 (Im Angesicht: Katy Karrenbauer, 31 Sek.): "Ich durfte ja eigentlich nicht in die Disko und mein Freund mochte es nicht, wenn ich da alleine hinging und ich tanze so wahnsinnig gern. Und ich bin abends von zuhause weg - abgehauen - muss man so sagen - rausgeschlichen, bin in die Disko gegangen und einer seiner Freunde kam und sah mich auf der Tanzfläche. Und ich sagte: Nö, ich tanz doch nur. Ich tanz doch nur. Dann, ja, wenn er kommt und wenn er dich hier sieht, hat er gesagt, schlägt er dich tot."Sprecher: Und der Gewaltausbruch ihres Freundes ließ nicht lange auf sich warten.O-Ton 3 (Im Angesicht: Katy Karrenbauer, 12 Sek.): "Und dann packte der mich am Kragen, zog mich raus und was da eigentlich das Schlimmste war: Der stellte mich so gegen ein Auto und spuckte mich an. Er rotzte mir ins Gesicht." Sprecher: Es folgen Schläge und eine dramatische Erfahrung, die sich wiederholen sollte...O-Ton 4 (Im Angesicht: Katy Karrenbauer, 12 Sek.): "Und immer wieder dachte ich, er macht es nie wieder. Er entschuldigt sich ja. Ein Mensch, den ich liebe, der kann nicht schlecht sein. Wenn der schlecht ist, dann habe ich mich getäuscht und wer täuscht sich schon gerne. Ich täusch mich nicht gerne."Sprecher: Damit ist Katy Karrenbauer nicht allein. Doch auch sie musste erst schmerzhaft feststellen:O-Ton 5 (Im Angesicht: Katy Karrenbauer, 15 Sek.): "Wer sich entschuldigt, aber schon einmal zugeschlagen hat, haut ein zweites Mal zu. Und das weiß ich aus Erfahrung und das weiß ich von ganz vielen Frauen und auch Kindern, die ihre Geschichte erzählt haben."Abmoderationsvorschlag: Leider müssen immer noch zu viele Frauen, diese Erfahrung machen. Hilfe finden Betroffene über das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" an 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr! "Im Angesicht" läuft ab dem 16. Januar auf Crime + Investigation und zeigt auch die Erfahrungen mit Verbrechen und der Justiz von Schauspieler Martin Semmelrogge, Helmut Zierl, Eva Habermann und Michel Guillaume. Die erste Folge mit Katy Karrenbauer gibt's exklusiv online schon am 25.11. zu sehen, entweder auf dem On-Demand-Channel Crime + Investigation Play bei Amazon, Apple und ScreenHits TV oder auf crimeandinvestigation.de.Pressekontakt:Nicolas FinkeHead of Press & PRA+E Networks GermanyTHE HISTORY CHANNEL (GERMANY) GMBH & CO. KGTheresienstraße 47a, D-80333 MünchenT: +49 (0) 89 / 208 04 81 16E: Nicolas.Finke@aenetworks.deOriginal-Content von: The HISTORY Channel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55632/5076489