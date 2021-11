Beim französischen Impfstoffentwickler Valneva läuft es derzeit wie am Schnürchen. Die Zulassung für den ersten Totviren-Impfstoff VLA2001 dürfte nur noch eine Frage kurzer Zeit sein. Zudem hat sich die EU vorsorglich schon einmal 60 Millionen Impfdosen gesichert, was ordentlich Geld in die Kassen spülen dürfte. Dabei ist der Cash-Bestand von Valneva ohnehin bemerkenswert wie die heute veröffentlichten Zahlen belegen.

Denn nach einem Cash-Bestand von 156 Millionen Euro zum Jahreswechsel ist dieser per 30. September auf fast 250 Millionen Euro angewachsen! Da auch die Umsätze in den ersten neun Monaten deutlich über dem des Vorjahres liegen, sieht es wirklich gut aus. Der Aktienkurs ...

