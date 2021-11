Gerade hat Alibaba seine Quartalsergebnisse veröffentlicht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn des führenden E-Commerce-Anbieters in China verfehlen die Schätzungen der Analysten. Die Aktie gibt vor Handelsbeginn in den USA deutlich nach. Erst auf den zweiten Blick sind einige Lichtblicke zu finden. Zuvor hatte bereits Alibaba-Rivale JD.com seine Zahlen vorgelegt.Mehr dazu in Kürze …

Den vollständigen Artikel lesen ...