Bilfinger und der Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam setzen ihre Partnerschaft im Rahmen des Joint Venture SIP's United fort. Der Industriedienstleister übernimmt für weitere fünf Jahre Instandhaltungsarbeiten insbesondere mit Höhenzugang. An dem Joint Venture sind Bilfinger sowie weitere Unternehmen beteiligt, die für den Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam Höhenzugangs-, Isolier- und Anstricharbeiten erbringen. Bilfinger liefert seit mehr als 50 Jahren Instandhaltungs- und Projektarbeiten ...

