Erste Aufträge für die Aufbereitung von Single Use Devices - Anbindung der neuen Kunden etwas später als erwartet - Vitruvia Medical revidiert Planzahlen für 2021 nach unten Anglikon, 18. November 2021 Die auf Kreislaufsysteme für komplexe Medizinprodukte, insbesondere der roboterassistierten Chirurgie, spezialisierte Vitruvia Medical hat jetzt auch neue Kunden im Bereich Einmalprodukte erfolgreich akquiriert. Konkret startet die Zusammenarbeit mit vier Krankenhäusern. Deren Anbindung an den Circular Clinic Supply Center in Schönebeck bei Magdeburg erfolgt bereits, allerdings etwas später als ursprünglich geplant. In diesem Segment erwartet das Management im kommenden Jahr ein Umsatzvolumen von circa drei bis vier Millionen Euro. Im laufenden Jahr werden mit diesen Neukunden noch keine nennenswerten Umsätze generiert. Vor diesem Hintergrund revidiert der Verwaltungsrat die Finanzplanung für 2021. Das Management erwartet jetzt im laufenden Gesamtjahr einen Umsatz in der Gruppe von knapp 2,9 Millionen Euro. Ursprünglich hatte das Unternehmen Verkaufserlöse in Höhe von knapp fünf Millionen Euro angepeilt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll laut aktueller Unternehmensplanung bei -1,3 Millionen Euro liegen. Hier war das Management vorher von einer operativ schwarzen Null ausgegangen. Dieser Sachverhalt beruht ausschließlich auf einer zeitlichen Verschiebung. Nach wie vor halten Krankenhäuser eine vergleichsweise hohe Zahl an Intensivbetten zur Behandlung möglicher Covid-19-Patienten vor. Dadurch werden weiterhin nicht unmittelbar notwendige Operationen verschoben. Auf das erfolgreiche Geschäftsmodell der Vitruvia Medical hat dies jedoch mittelfristig keinen Einfluss. Über Vitruvia Medical

Vitruvia Medical AG ist in Europa die führende Unternehmensgruppe der Circular Economy im Medizinbereich. Der Fokus liegt auf innovativen Kreislaufsystemen für hochkomplexe Medizinprodukte, insbesondere der roboterassistierten Chirurgie. Ergänzt durch Handel, Reparatur von Medizinprodukten sowie Beratungs-, Qualifizierungs- und Serviceleistungen unterstützt Vitruvia Krankenhäuser bei der Transformation ihrer OPs hin zu höherer Wertschöpfung, größerer Sicherheit und maximaler Ressourcenschonung. So vereint Vitruvia innovative und nachhaltige Lösungen für den medizinisch-technischen Fortschritt, den Kundennutzen und den wirtschaftlichen Erfolg. Weitere Informationen: www.vitruvia-med.com



