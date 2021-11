Die Do & Co-Aktie zeigt sich heute sehr stark und liegt zu Mittag mehr als fünf Prozent im Plus. Die verbesserte Bilanz und die neuen Deals kommen bei den Aktionären sehr gut an. Wir haben mit Co-CEO Gottfried Neumeister, der gerade in den USA verweilt, die Zahlen kurz besprochen. "Wir sind voll zurück auf Wachstumskurs. Die fundamentalen Kennzahlen gehen in die richtige Richtung", kommentiert er. Trotz Corona-Auswirkungen und dank Kostendisziplin und Umsatzplus wurde das 4. Quartal in Folge mit einem Gewinn abgeschlossen. Dies auch trotz einer außerordentlichen Abschreibung aufgrund einer länger zurückliegenden Angelegenheit bei einem Catering-Auftrag auf Schienen. Konkret liegt das Konzernergebnis im Halbjahr bei 7,32 Mio. Euro (Vorjahreswert: -37,27 ...

